مدرب إنجلترا: والدتي تشعر بالاشمئزاز من بعض تصرفات بيلينغهام

أدلى مدرب منتخب إنجلترا، توماس توخيل، بتصريحات مثيرة عن لاعبه جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، قائلا إن والدته تشعر أن بعض تصرفات لاعب الوسط الإنجليزي داخل الملعب تبدو مقززة ومثيرة للاشمئزاز.

وانفعل بيلينغهام بشكل شديد ضد الحكم خلال المباراة الودية مع السنغال أمس الثلاثاء اعتراضا على إلغاء هدف له بعد تدخل مثير للجدل من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بسبب لمسة يد من ليفي كولويل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بيلينغهام ركل مبرد الماء بعد الخسارة التاريخية 1-3 أمام السنغال.

وقال توخيل عبر شبكة "توك سبورت" اليوم الأربعاء: "أرى صعوبة كبيرة في تقبل ذلك"، وذلك ردا على ما يردده البعض بأن المنتخب الإنجليزي سيكون أفضل حالا بدون بيلينغهام".

وأضاف المدرب الألماني "على النقيض تماما، أرى خلاف ذلك، بإمكاننا الحصول على أفضل نسخة من بيلينغهام وأفضل قبول، يجعل الناس تدرك أهمية ما يقدمه لنا من ميزة معينة".

واستدرك قائلا: "لكن تصرفاته تثير مشاعر متضاربة لدى البعض مثل والدي ووالدتي، فأمي لا تتحمل أن ترى الشاب اللطيف المثقف الذي أراه".

وأوضح مدرب منتخب إنجلترا "إذا ابتسم بيلينغهام، يكسب قلوب الجميع، لكن أحيانا التركيز يكون على غضبه وحماسه وانفعاله وشغفه، ويبدو ذلك طريقة منفرة للبعض مثل والدتي عندما تجلس أمام شاشة التليفزيون".

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وقال: "ألاحظ ذلك بالفعل، ولكننا سعداء بوجوده في المنتخب، إنه شاب مميز. له بصمة مميزة وضرورية، إذا أردنا تحقيق إنجازات كبيرة".

ورفض توخيل ما تردد أيضا بأنه يجد صعوبة في إدارة بيلينغهام واحتوائه، قائلا "بالعكس لقد كان الأمر سهلا للغاية حتى الآن، إنه لطيف وذكي ومنفتح"، ولكن المدرب الألماني يدرك أن بيلينغهام لديه شخصية قد تكون مخيفة للآخرين.

وقال توخيل: "يجب توجيه الحماس نحو المنافسين من أجل أهدافنا وليس لترهيب الزملاء أو التعامل بعدوانية مع اللاعبين أو الحكام".

وشدد على أنه "يجب توجيه ذلك نحو الخصوم، إنه أحد الحلول لتحقيق الفوز، وأحاول السير معه على هذا النهج".

وأوضح مدرب منتخب إنجلترا: "لا أريد تخفيف حدة حماسه بل أريده أن يلعب بروح عالية، فهذا مصدر قوته. لكن هذه السمات قد تكون مخيفة ربما لزملائه أيضا في نفس الفريق".

وأتم توماس توخيل "إذا نجح في توجيه حماسه وانفعالاته تجاه الحكام والمنافسين بطريقة صحيحة، وبإمكاننا أن نساعده في ذلك، بالتأكيد سيكون لديه ميزة كبيرة نحتاجها، وروح عالية من الصعب أن تجدها".