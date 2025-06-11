هل يؤثر قرار ترامب بحظر سفر مواطني 12 دولة على مونديال 2026؟

قالت ميج كين، المديرة التنفيذية لمدينة فيلادلفيا، وهي إحدى المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026، إن المنظمين للحدث يدركون مدى تأثير الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة، بالنسبة للبطولة التي ستقام العام المقبل.

وأصدر ترامب قرار حظر السفر بحق مواطني 12 دولة، استثنى منها اللاعبين والمدربين فقط، من دون التطرق إلى الجماهير التي ستحرم من دخول الولايات المتحدة بشكل عام.

وأضافت كين في اجتماع أقيم الاثنين بين المسؤولين عن المدن الـ11 التي ستستضيف المونديال: "هناك أمور تحدث على الصعيدين المحلي والعالمي، كما ستكون هناك قضايا سياسية لا نعرفها حتى الآن ستؤثر على البطولة العام المقبل، لذلك ندرك جيدا أننا في ظروف يحيط بها عدم الاستقرار".

وأوضحت كين أن اللجان المسؤولة يجب أن تتكيف مع القرارات التي يتم اتخاذها من الجهات المختلفة.

وستقام بطولة كأس العالم على 16 ملعبا في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا ابتداء من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز من العام المقبل، وتم زيادة عدد الفرق إلى 48 منتخبا و104 مباريات، وستقام كل المباريات في أميركا ابتداء من دور الثمانية، وسيقام النهائي في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

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من جانبه قال أليكس لاسري، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة في نيويورك ونيوجيرسي: "سواء كانت الألعاب الأولمبية أو كأس العالم أو سوبربول أو أيا كان المسمى، فإن للجغرافيا السياسية دورا كبيرا بالنسبة للحدث".

وفيما يلي الـ12 دولة الخاضعة لحظر الدخول لأميركا: