ريال مدريد يعلن موعد تقديم ألكسندر أرنولد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه سيقدم ترينت ألكسندر أرنولد، المنضم حديثا لصفوف الفريق، ظهر غد الخميس.

وأعلن الريال تعاقده مع اللاعب الإنجليزي نهاية الشهر الماضي، بعدما دفع مبلغا ماليا لفريق ليفربول للحصول على خدماته قبل أسابيع من نهاية تعاقده بشكل رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هذا يعني أن ألكسندر أرنولد سيكون متاحا للعب مع الريال في بطولة كأس العالم للأندية.

ويقام حفل توقيع رسمي في ريال مدريد سيتي الساعة (10:30 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن يتحدث أرنولد (26 عاما)، الذي وقع على عقد لمدة 6 أعوام مع الريال، لوسائل الإعلام بعدها.

ويبدأ ريال مدريد، بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، حملته في مونديال الأندية أمام الهلال السعودي في ملعب هارد روك في ميامي.