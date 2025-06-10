موعد مباراة البرازيل ضد باراغواي في تصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة البرازيل ضد ضيفتها باراغواي في الجولة الـ15 من تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة لمونديال 2026 والقنوات الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة فجر غد الأربعاء على ملعب "كورينثيانز" في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وتنطلق المواجهة الساعة 3:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة الساعة 1:45 بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر والحي الناقلة لمباراة البرازيل وباراغواي:

SSC 1

SSC 5

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ترتيب منتخبات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026:

الأرجنتين (34 نقطة) ضمنت تأهلها إلى مونديال 2026 الإكوادور (24 نقطة) باراغواي (24 نقطة) البرازيل (22 نقطة) أوروغواي (21 نقطة) كولومبيا (21 نقطة) فنزويلا (18 نقطة) بوليفيا (14 نقطة) بيرو (11 نقطة) تشيلي (10 نقاط)

وفي آخر 5 مواجهات بين المنتخبين فاز منتخب "السامبا" بـ4 مباريات مقابل انتصار يتيم لباراغواي كان في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

أنشيلوتي والتأهل للمونديال

يأمل كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل أن يساعد رافينيا في تنشيط هجوم فريقه عندما يواجه باراغواي على أرضه، وذلك بعد أن ألقى الإيطالي باللوم على سوء أرضية الملعب في التعادل السلبي مع الإكوادور الخميس الماضي.

وانتهى الظهور الأول المرتقب لأنشيلوتي كمدرب للبرازيل بالإحباط بعدما تعادل فريقه مع الإكوادور في جواياكيل، إذ قدمت البرازيل أداء باهتا في معظم فترات المباراة رغم تشكيلتها المدججة بالمواهب.

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وقال أنشيلوتي للصحفيين عقب المباراة "أعتقد أن ظروف أرضية الملعب هنا جعلت من الصعب بعض الشيء بناء اللعب من الخلف، كان من الصعب السيطرة على الكرة".

ويواجه المدرب الإيطالي -الذي عُيّن الشهر الماضي- ضغوطا كبيرة في مسعاه لقيادة البرازيل بطلة العالم 5 مرات للعودة إلى مستواها.

وتتأهل المنتخبات الستة الأولى مباشرة إلى كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتبقى البرازيل في المركز الرابع برصيد 22 نقطة في تصفيات أميركا الجنوبية.

وستواجه منتخب باراغواي يوم الثلاثاء في ساو باولو، حيث من المقرر أن يشارك جناح برشلونة رافينيا بعد غيابه عن مباراة الإكوادور.