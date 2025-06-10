هل يشارك كانتي مع الهلال في مونديال الأندية؟

أفادت تقارير صحفية أن نغولو كانتي يجري محادثات مع ناديه الاتحاد، بطل الدوري السعودي للمحترفين، للانتقال إلى غريمه التقليدي الهلال قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وأفاد موقع "ذا أتلتيك" بأن الهلال السعودي يجري محادثات مع كانتي لتأمين صفقة إعارة قصيرة الأجل، للمشاركة في مونديال الأندية هذا الصيف.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن هناك تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع لاعب خط الوسط، الذي يمتد عقده مع الاتحاد حتى عام 2026.

تفوق الاتحاد على الهلال في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، لكن الأخير سيشارك في كأس العالم للأندية هذا الصيف بعد تأهله كبطل لدوري أبطال آسيا 2021.

وإذا انضم كانتي، البالغ من العمر 34 عاما، إلى الهلال على سبيل الإعارة فمن المرجّح أن يعود إلى النادي في موسم 2025-2026.

انضم كانتي، الدولي الفرنسي، إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر قادما من تشلسي في يوليو/تموز 2023، ومنذ ذلك الحين شارك في 81 مباراة مع الفريق، محققا معه لقبي الدوري وكأس الملك.