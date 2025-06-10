القصة الحقيقية لصورة ميسي مع لامين جمال

بالتوازي مع بروز موهبة لامين جمال لاعب برشلونة، انتشرت على مواقع التواصل صورة أيقونية ظهر فيها اللاعب الشاب طفلا رضيعا في حوض الاستحمام بين يدي الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب السابق للفريق الكتالوني الذي أصبح أسطورة النادي.

كثيرون رأوا في الصورة دلالة على تسليم إرث ميسي وموهبته للامين جمال منذ الطفولة، وآخرون شكّكوا في صحتها من الأساس معتبرين بأنها زائفة أو تم إنشاؤها عبر البرامج المتخصصة في تصميم وتعديل الصور.

لكن الموقع الرسمي لنادي برشلونة على شبكة الإنترنت وضع حدا لهذا الجدل رسميا حول هذه الصورة مؤكدا أنها حقيقية بنسبة 100%.

Lionel Messi and Lamine Yamal as a baby 🛁📸 Yes, this is a real picture 😱🤯 pic.twitter.com/hSDBJaqjIL — 433 (@433) July 4, 2024

هذه الصورة التُقطت في ديسمبر/كانون الأول 2007، أي بعد 4 أشهر فقط من ولادة لامين جمال الذي رأى النور يوم 13 يوليو/تموز من العام نفسه، وكانت على هامش مشروع أطلقته مؤسسة برشلونة عام 2004.

وحرصت مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة "سبورت" الإسبانية على طباعة تقويم سنوي خيري لجمع التبرعات لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وأعمال المؤسسة الخيرية.

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وخُصص إصدار عام 2008 لتسليط الضوء على برامج دعم الأطفال حول العالم بمشاركة أعضاء من الفريق الأول لكرة القدم، تحت إشراف مارتا سيغو التي تشغل منصب المدير العام لمؤسسة برشلونة وفي عهد الولاية الأولى للرئيس الحالي خوان لابورتا.

حينها اختارت المؤسسة والجهات الخيرية الشريكة لها اللاعبين الذين سيظهرون في الصور من بينهم ديكو -المدير الرياضي الحالي- وبويان كركيتش ورافا ماركيز وتشافي هيرنانديز وليونيل ميسي، في حين كان لامين جمال من بين الأطفال المختارين.

Quand Lamine Yamal, alors âgé de 4 mois, posait avec Lionel Messi pour un calendrier caritatif. Le shooting avait été organisé par @sport à l’époque. Incroyable ! 🤯😳 pic.twitter.com/qfjOjZC3oB — Actu Foot (@ActuFoot_) July 5, 2024

وعلّق الموقع الرسمي لبرشلونة على الصورة التي وصفها "بالساحرة" بالقول "هكذا التقى ميسي الذي لم يكن قد تجاوز عمره 20 من عمره آنذاك بالطفل لامين جمال للمرة الأولى".

وأضاف "في ذلك الوقت بدأ ميسي بالفعل في إظهار موهبته الاستثنائية. وبالطبع انطلق ليصنع مسيرة أسطورية في عالم كرة القدم. لكن من كان يتوقع أن يصبح ذلك الطفل الصغير في الصورة لاعبا قد يسير يوما ما على خطاه؟".

وتابع "ها هما الاثنان معا في هذه الصورة الرائعة، التي من المرجّح أن تصبح واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".

وزاد انتشار الصورة أكثر بعد الدور الذي لعبه لامين جمال في قيادة منتخب إسبانيا للتتويج بكأس أوروبا (يورو 2024) في الصيف الماضي.

هذا الإنجاز بالتحديد دفع موقع برشلونة الرسمي إلى التعليق "يمكن القول بثقة إنه لم يسبق أن شهد عالم كرة القدم لاعبا يبلغ 16 من عمره مثل لامين جمال. حتى ميسي نفسه لم يكن قد حقق في هذا العمر ما حققه جمال".

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وظهر لامين جمال مع برشلونة لأول مرة في 29 أبريل/نيسان 2023 ضد ريال بيتيس في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

ومنذ ذلك الوقت خاض 106 مباريات بجميع البطولات سجل خلالها 25 هدفا وقدّم 34 تمريرة حاسمة، كما تُوج بـ4 ألقاب هي الدوري الإسباني (2)، كأس ملك إسبانيا (1)، كأس السوبر الإسباني (1) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

أما ميسي، الذي يُعتبر الهداف التاريخي لبرشلونة وأسطورته الحية، فقد لعب خلال مسيرته مع النادي الكتالوني 778 مباراة بجميع البطولات، هز فيها الشباك 672 مرة بالإضافة إلى 303 تمريرات حاسمة، فضلا عن قيادته البلوغرانا للتتويج بـ35 لقبا أبرزها الدوري الإسباني (10) ودوري أبطال أوروبا (4).