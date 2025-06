القصة الحقيقية لصورة ميسي مع لامين جمال

بالتوازي مع بروز موهبة لامين جمال لاعب برشلونة، انتشرت على مواقع التواصل صورة أيقونية ظهر فيها اللاعب الشاب طفلا رضيعا في حوض الاستحمام بين يدي الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب السابق للفريق الكتالوني الذي أصبح أسطورة النادي.

كثيرون رأوا في الصورة دلالة على تسليم إرث ميسي وموهبته للامين جمال منذ الطفولة، وآخرون شكّكوا في صحتها من الأساس معتبرين بأنها زائفة أو تم إنشاؤها عبر البرامج المتخصصة في تصميم وتعديل الصور.

لكن الموقع الرسمي لنادي برشلونة على شبكة الإنترنت وضع حدا لهذا الجدل رسميا حول هذه الصورة مؤكدا أنها حقيقية بنسبة 100%.

Lionel Messi and Lamine Yamal as a baby 🛁📸

Yes, this is a real picture 😱🤯 pic.twitter.com/hSDBJaqjIL

— 433 (@433) July 4, 2024