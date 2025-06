3 آلاف يورو في الساعة.. تفاصيل راتب إنزاغي الضخم مع الهلال السعودي

يتقاضى الإيطالي سيموني إنزاغي المدرب الجديد لفريق الهلال السعودي راتبا سنويا ضخما جعله من بين المدربين الأعلى أجرا في العالم.

وبحسب المعلومات التي نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في وقت سابق، فإن راتب إنزاغي مع الهلال يبلغ 26 مليون يورو صاف سنويا.

🚨🇸🇦 Simone Inzaghi will earn €26m net per season as salary in Saudi Pro League as new Al Hilal head coach.

The contract will be initially valid until June 2027. pic.twitter.com/rpxJwUBImI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025