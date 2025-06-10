3 آلاف يورو في الساعة.. تفاصيل راتب إنزاغي الضخم مع الهلال السعودي

يتقاضى الإيطالي سيموني إنزاغي المدرب الجديد لفريق الهلال السعودي راتبا سنويا ضخما جعله من بين المدربين الأعلى أجرا في العالم.

وبحسب المعلومات التي نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في وقت سابق، فإن راتب إنزاغي مع الهلال يبلغ 26 مليون يورو صاف سنويا.

🚨🇸🇦 Simone Inzaghi will earn €26m net per season as salary in Saudi Pro League as new Al Hilal head coach. The contract will be initially valid until June 2027. pic.twitter.com/rpxJwUBImI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025

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وعليه فإن المدرب الايطالي البالغ من العمر 49 عاما يتقاضى شهريا من الهلال راتبا يتجاوز 2 مليون يورو بقليل، وما يصل إلى 500 ألف يورو أسبوعيا.

وتاليا تفاصيل الراتب الذي سيتقاضاه إنزاغي من الهلال السعودي:

26 مليون يورو سنويا.

2.16 مليون يورو شهريا.

500 ألف يورو أسبوعيا.

71.2 ألف يورو يوميا.

2968 يورو في الساعة.

49.47 يورو في الدقيقة.

0.82 يورو في الثانية.

ويرتبط إنزاغي مع الهلال بعقد يستمر لعامين، أي حتى صيف عام 2027.

وكان الهلال علن يوم 5 يونيو/حزيران من الشهر الجاري تعاقده مع إنزاغي مدربا للفريق خلفا للبرتغالي خورخي جيسوس.

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وأُقيل جيسوس من منصبه بعد إقصاء "الزعيم" من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد مواطنه أهلي جدة، علما بأن السعودي محمد الشلهوب تولى المهمة مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ومن المقرر أن يظهر إنزاغي مع الهلال رسميا أول مرة يوم 18 يونيو/حزيران الحالي عندا يواجه "الزعيم" نظيره ريال مدريد في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الثامنة.

يُذكر أن سيموني إنزاغي رحل عن تدريب إنتر ميلان بنهاية الموسم الماضي 2024-2025 بعد أيام من الخسارة المدوية التي تلقاها الفريق الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة استقرت عند 0-5.