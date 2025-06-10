موراتا يتلقى تهديدات بالقتل بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية

كشف قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم ألفارو موراتا عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد إهداره ركلة جزاء في نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي خسره "لا روخا" أمام البرتغال الأحد الماضي 3-5 بركلات الترجيح (بعد التعادل 2-2).

أعرب موراتا عن أسفه لإضاعة ركلة الجزاء الحاسمة، لكن ذلك لم يحل دون تلقيه تهديدات من أشخاص عدائيين.

على قناة "لا 1" الإسبانية، علق قائد المنتخب الإسباني، الفائز ببطولة يورو 2024، على هذه الحادثة قائلا "لم أمر بهذا منذ سنوات طويلة، لكنني أمتلك بعض الخبرة، لا أشعر برغبة في الحديث بصراحة، آمل أن تتفهموا ذلك".

وعقب المباراة، ألمح اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى أنه قد يعتزل اللعب الدولي في الأيام المقبلة قبل أن يختتم حديثه "نحن نفضل أن يعلقوا هواتفهم بدلا من دفع اللاعبين إلى تعليق أحذيتهم".

ولم تطل التهديدات بالقتل موراتا مهاجم ميلان الإيطالي والمعار إلى غلطة سراي التركي، بل امتدت إلى زوجته أليس كامبيلو عارضة الأزياء البالغة من العمر 30 عاما.

وكشفت كامبيلو عن رسالة وصلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة الأحد الماضي كتب فيها "سأقتل زوجك إذا رأيته في الشارع حتى ينتبه إلى أين يتجه. لن أتركه يغيب عن ناظري".

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وردا على رسالة كراهية التي تلقتها، علقت كامبيلو عبر حسابها على إنستغرام "الناس مجانين"، وأوضحت "ندرك أننا نتحدث عن مباراة كرة قدم".

وتابعت سيدة الأعمال والمؤثرة أيضا "في الحياة، نرتكب جميعا أخطاء..لا أحد مستثنى.. تتكون الحياة من التعلم والتجارب واللحظات الجيدة والسيئة للجميع، لكننا لسنا من يحكم على الآخرين".