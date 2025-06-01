غوليت يرشح لامين جمال للفوز بالكرة الذهبية

انضم أسطورة الكرة الهولندية رود غوليت، إلى قائمة نجوم الكرة الذين يرشحون موهبة برشلونة لامين جمال للفوز بالكرة الذهبية.

غوليت -الفائز بالكرة الذهبية عام 1987- اعتبر نجم برشلونة الشاب المرشح الأوفر حظًا للفوز بالجائزة.

أحدث الموسم الرائع للامين جمال (17 عاما) تأثيرا كبيرا في عالم كرة القدم، ويعتبره معظم المشجعين المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية بعد موسم استثنائي مع برشلونة تُوج فيه بجميع الألقاب المحلية.

وخلال الموسم الجاري 2024-2025، خاض لامين جمال 54 مباراة مع برشلونة بجميع البطولات، سجل خلالها 18 هدفا وقدّم لزملائه 25 تمريرة حاسمة، كما لعب دورا بارزا ومحوريا في تتويج الفريق بألقاب كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني هذا الموسم.

ولم يتردد الهولندي في تسمية نجم برشلونة الشاب أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم.

🗣️ "Normally a Ballon d'Or comes from the final… It could be different – what we have seen from Yamal was ridiculous!"@CarrieBrownTV gets @GullitR’s take on the Ballon d’Or at the Munich Football Arena!#beINUCL #UCLfinal pic.twitter.com/4asQB48yn7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 30, 2025

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فعندما سُئل من قناة "بي إن سبورتس"، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان عما إذا كان أيٌّ من المتنافسين قادرا على الفوز بالكرة الذهبية، أيّد غوليت ترشيح لامين جمال كأفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليا.

وقال "الجزء الأصعب هو أن جائزة الكرة الذهبية عادة ما تُمنح للاعب شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفًا. ما رأيناه من لامين جمال كان مذهلًا ومثيرًا".

وأضاف "ربما يصوتون له لأنهم يمتلكون رؤية ثاقبة وهو شخص جيد. الأمر لا يتعلق فقط بالفوز وما تفعله على أرض الملعب، بل أيضًا بكيفية تقديم نفسك. جمال يمتلك أكثر من أولئك الذين سيشاركون في الملعب اليوم".

تأتي تعليقات غوليت حول لامين جمال في أعقاب الإشادات التي أغدقاها عليه لاعب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان هذا الأسبوع.

ورغم أن الفرنسي لم يأت على ذكر جائزة الكرة الذهبية، إلا أنه أراد تسليط الضوء على أدائه الرائع في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، قائلا "الشوط الثاني الذي قدمه كان لا مثيل له".