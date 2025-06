غوليت يرشح لامين جمال للفوز بالكرة الذهبية

انضم أسطورة الكرة الهولندية رود غوليت، إلى قائمة نجوم الكرة الذين يرشحون موهبة برشلونة لامين جمال للفوز بالكرة الذهبية.

غوليت -الفائز بالكرة الذهبية عام 1987- اعتبر نجم برشلونة الشاب المرشح الأوفر حظًا للفوز بالجائزة.

أحدث الموسم الرائع للامين جمال (17 عاما) تأثيرا كبيرا في عالم كرة القدم، ويعتبره معظم المشجعين المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية بعد موسم استثنائي مع برشلونة تُوج فيه بجميع الألقاب المحلية.

وخلال الموسم الجاري 2024-2025، خاض لامين جمال 54 مباراة مع برشلونة بجميع البطولات، سجل خلالها 18 هدفا وقدّم لزملائه 25 تمريرة حاسمة، كما لعب دورا بارزا ومحوريا في تتويج الفريق بألقاب كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني هذا الموسم.

ولم يتردد الهولندي في تسمية نجم برشلونة الشاب أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم.

🗣️ "Normally a Ballon d'Or comes from the final… It could be different – what we have seen from Yamal was ridiculous!"@CarrieBrownTV gets @GullitR’s take on the Ballon d’Or at the Munich Football Arena!#beINUCL #UCLfinal pic.twitter.com/4asQB48yn7

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 30, 2025