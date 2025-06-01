احتفالات صاخبة واشتباكات مع الشرطة في باريس إثر تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال

انطلقت احتفالات صاخبة في مختلف أنحاء باريس اليوم السبت بعد أن حقق باريس سان جيرمان فوزا ساحقا 5-صفر على منافسه الإيطالي إنتر ميلان ليفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، لكن مناوشات واشتباكات مع الشرطة كادت تلقي بظلالها على الاحتفالات.

وشهد شارع الشانزليزيه تحطيم مواقف للحافلات وإطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه نحو الحشود المتزايدة مع نزول آلاف من مشجعي كرة القدم إلى الشارع الذي يضم عددا كبيرا من المتاجر.

واندلعت اشتباكات أيضا مع الشرطة على الطريق الدائري في باريس وأُحرقت سيارتان على الأقل بالقرب من ملعب حديقة الأمراء، معقل سان جيرمان.

وتحول ملعب "حديقة الأمراء" إلى منطقة جماهير عملاقة هذه الليلة مع تثبيت شاشات عملاقة في وسط الملعب، حيث أطلق 48 ألف شخص صيحات البهجة عند صفارة النهاية.

وقال جيل جايو، الذي كان يتابع المباراة في الملعب "نشوة عارمة، وأجواء جنونية.. هذا عوّض الانتظار وسنوات من خيبة الأمل. أخيرا، نالت باريس وجماهيرها المكافأة".

وأشعل المشجعون في العاصمة الفرنسية الألعاب النارية وخرجوا من نوافذ السيارات لدى تحركها وهم يلوحون بأوشحة النادي، احتفالا بأول لقب لفريقهم في أهم بطولة أوروبية لأندية كرة القدم.

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وأضيء برج إيفل بألوان سان جيرمان الزرقاء والحمراء كما احتشدت الجماهير في شارع ريفولي الذي يمر بمتحف اللوفر.

وقال شخص عمره 18 عاما يُدعى أمين "لم أكن لأحلم بليلة أفضل. دعونا نفكر في مبابي".

وكان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي رحل عن سان جيرمان وانضم إلى ريال مدريد الإسباني العام الماضي سعيا لتحقيق المجد في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت باريس نشر 5400 شرطي قبل المباراة استعدادا للاحتفالات.

واستخدمت الشرطة في شارع الشانزليزيه الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل للحفاظ على النظام.

وحث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على اتباع نهج عدم التسامح مطلقا في الحفاظ على النظام وسط الاحتفالات.

وغرّد الوزير قائلا "يستمتع مشجعو باريس سان جيرمان الحقيقيون بمباراة فريقهم الرائعة. في هذه الأثناء، نزل برابرة إلى شوارع باريس لارتكاب جرائم واستفزاز الشرطة".

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 130 شخصا بحلول ما بعد منتصف الليل بقليل.

وحث عثمان ديمبيلي صانع لعب سان جيرمان المشجعين على إبقاء الأجواء احتفالية.

وقال ديمبيلي في مقابلة لقناة كانال بلس عقب المباراة "دعونا نحتفل بهذا ولكن لا نمزق كل شيء في باريس".

وغرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المشجع المتحمس لفريق أولمبيك مرسيليا، قائلا "يوم مجيد لباريس سان جيرمان! أحسنتم، كلنا فخورون. باريس عاصمة أوروبا هذا المساء".

وأعلن مكتب ماكرون أن الرئيس سيستقبل اللاعبين في قصر الإليزيه غدا الأحد، ومن المتوقع أيضا أن يجوب الفريق شارع الشانزليزيه.

وخسر سان جيرمان نهائي البطولة أمام بايرن ميونخ في 2020 وكان على وشك الخروج من مرحلة الدوري هذا الموسم لكنه واصل المشوار حتى فاز باللقب الذي كان يتطلع إليه ملاكه القطريون.

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وأشاد المشجعون في الشوارع بأداء ديزريه دوي، الذي سجل هدفين في النهائي، كما أثنوا على المدرب لويس إنريكي.

وقال مشجع يُدعى فرانسيس دولير "ما فعله (دوي) الليلة كان جنونيا، لكن كل هذا بفضل لويس إنريكي. لقد جاء الرجل وغيّر كل شيء".