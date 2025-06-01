أعلى 8 مراهقين أجرا في العالم يتقدمهم لامين جمال نجم برشلونة

انضمّ موهبة برشلونة، لامين جمال، إلى قائمة أعلى المراهقين أجرا في كرة القدم العالمية، بعد توقيعه عقده الجديد مؤخرا.

وجذب موهبة برشلونة الإسباني الأنظار سريعا لمهارته الكبيرة ووصل إلى الفريق الأول مبكرا، كما بات أصبح أصغر لاعب يشارك ويصنع ويسجل أهدافا في بطولة أمم أوروبا. وجعل عقده الجديد مع برشلونة راتبه يتناسب أخيرا مع قدراته.

قائمة أعلى 8 مراهقين أجرا في كرة القدم العالمية حاليا، مع تقديرات أجورهم الأسبوعية:

8- الإسباني مارك غويو (تشلسي): 59 ألفا و518 يوروا أسبوعيا.

7- الإسباني باو كوبارسي (برشلونة): 76 ألفا و923 يوروا أسبوعيا.

6- البرازيلي إندريك (ريال مدريد): 80 ألف يورو أسبوعيا.

5- الإنجليزي أرتشي غراي (توتنهام): 89 ألفا و277 يوروا أسبوعيا.

4- الفرنسي ماثيس تيل (توتنهام): 96 ألفا و154 يوروا أسبوعيا.

3- الفرنسي ليني يورو (مانشستر يونايتد): 136 ألفا و892 يوروا أسبوعيا.

2- الفرنسي وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان): 219 ألفا و231 يوروا أسبوعيا.

1- الإسباني لامين جمال (برشلونة): 307 آلاف و692 يوروا أسبوعيا.

ويُعدّ هذا الراتب بعيدا بعض الشيء عن الرواتب المعلنة التي يتقاضاها نجوم كبار، مثل روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ، بينما يُعادل نصف راتب كيليان مبابي المعلن عنه والبالغ 31 مليون يورو.