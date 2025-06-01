تهنئة لافتة من مبابي لسان جيرمان بعد الفوز بلقب أبطال أوروبا

وجه نجم ريال مدريد كيليان مبابي رسالة إلى فريقه السابق باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا السبت.

وسحق فريق لويس إنريكي إنتر ميلان بنتيجة 5-0 مساء السبت، ليحقق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

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وكسر نجم ريال مدريد صمته بعد أن صنع العملاق الباريسي التاريخ في ميونخ.

وبمنشور من 16 كلمة، هنأ مبابي جماهير سان جيرمان بهذا التتويج التاريخي.

وعبر حسابه على إنستغرام، غرّد مبابي لمتابعيه البالغ عددهم 124 مليونًا "أخيرًا جاء اليوم المنتظر، نصرٌ، وبأسلوبٍ مميز، للنادي بأكمله. تهانينا".

📲 Kylian Mbappé on IG: “The big day has finally arrived,

Victory and with the manner of a whole club,

Congratulations, PSG.” pic.twitter.com/jY5kBBsXAI — Madrid Zone (@theMadridZone) May 31, 2025

تعليق إنريكي

سُئل إنريكي عن مبابي عقب فوز فريقه التاريخي يوم السبت فأجاب "كنا نتمنى وجوده، لكن قراره كان مختلفاً".

وأضاف "لقد أثبتنا أن لدينا نجوماً في خدمة الفريق، وليس العكس".

وأمضى مبابي 6 سنوات مع باريس سان جيرمان، حيث حاول النادي دون جدوى إنهاء عقدته الأوروبية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أحد المتأهلين إلى نهائي عام 2020 عندما حطم بايرن ميونيخ قلوب الفرنسيين.

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وغادر النجم الفرنسي النادي في ظل غموض الصيف الماضي وأثار رحيله عن باريس جدلاً واسعاً حول عدم دفع راتبه.

وبعد انتقاله الصيف الماضي، حقق مبابي انطلاقة قوية في البرنابيو. حيث سجل سجل 42 هدفًا في 55 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم. وتوج بجائزتي هداف الدوري الإسباني والحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

في المقابل لم يُحرز النادي الملكي أي لقب كبير، حيث خسر لقب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا أمام غريمه برشلونة، وخرج من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي أمام أرسنال.