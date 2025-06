تهنئة لافتة من مبابي لسان جيرمان بعد الفوز بلقب أبطال أوروبا

وجه نجم ريال مدريد كيليان مبابي رسالة إلى فريقه السابق باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا السبت.

وسحق فريق لويس إنريكي إنتر ميلان بنتيجة 5-0 مساء السبت، ليحقق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

وكسر نجم ريال مدريد صمته بعد أن صنع العملاق الباريسي التاريخ في ميونخ.

وبمنشور من 16 كلمة، هنأ مبابي جماهير سان جيرمان بهذا التتويج التاريخي.

وعبر حسابه على إنستغرام، غرّد مبابي لمتابعيه البالغ عددهم 124 مليونًا "أخيرًا جاء اليوم المنتظر، نصرٌ، وبأسلوبٍ مميز، للنادي بأكمله. تهانينا".

📲 Kylian Mbappé on IG:

“The big day has finally arrived,

Victory and with the manner of a whole club,

Congratulations, PSG.” pic.twitter.com/jY5kBBsXAI

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 31, 2025