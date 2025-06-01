8 أندية فازت بلقب دوري أبطال أوروبا بعد رحيل نجمها الأول

بعد أن توقع كثيرون تراجع مستوى باريس سان جيرمان بعد رحيل نجمه الأول كيليان مبابي إلى ريال مدريد، أثبت فريق المدرب لويس إنريكي العكس وتوج بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.

واكتسح سان جيرمان "النيراتزوري" بخماسية نظيفة أمس السبت في نهائي البطولة القارية الأم، ليتوج باللقب الغالي لأول مرة في تاريخه.

وانضم باريس سان جيرمان بذلك إلى 7 فرق فازت بدوري أبطال أوروبا بعد بيع نجمها الأول.

وتاليا 8 أندية توجت بلقب دوري أبطال أوروبا بعد رجيل نجمها الأول: