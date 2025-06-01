8 أندية فازت بلقب دوري أبطال أوروبا بعد رحيل نجمها الأول
1/6/2025
بعد أن توقع كثيرون تراجع مستوى باريس سان جيرمان بعد رحيل نجمه الأول كيليان مبابي إلى ريال مدريد، أثبت فريق المدرب لويس إنريكي العكس وتوج بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.
واكتسح سان جيرمان "النيراتزوري" بخماسية نظيفة أمس السبت في نهائي البطولة القارية الأم، ليتوج باللقب الغالي لأول مرة في تاريخه.
وانضم باريس سان جيرمان بذلك إلى 7 فرق فازت بدوري أبطال أوروبا بعد بيع نجمها الأول.
وتاليا 8 أندية توجت بلقب دوري أبطال أوروبا بعد رجيل نجمها الأول:
- باريس سان جيرمان (2025): بعد مغادرة نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد.
- ريال مدريد (2024): بعد رحيل كريم بنزيمة إلى الاتحاد السعودي.
- تشلسي (2021): بعد بيع إيدن هازارد إلى ريال مدريد.
- ليفربول (2019): بعد مغادرة فيليب كوتينيو إلى برشلونة.
- إنتر ميلان (2010): بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة.
- برشلونة (2009) بعد مغادرة رونالدينيو إلى ميلان.
- ميلان (2007): بعد بيع أندريه شيفتشينكو إلى تشلسي.
- ليفربول (2005): بعد تعاقد مايكل أوين مع ريال مدريد.
المصدر : مواقع إلكترونية