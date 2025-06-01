مباريات برشلونة الأكثر مشاهدة في الليغا وريال مدريد ثانيا

حقق برشلونة بطل الدوري الإسباني تفوقا جديدا على غريمه التقليدي ريال مدريد هذا الموسم، وهذه المرة خارج حدود المستطيل الأخضر.

وتقابل الفريقان وجها لوجه في 4 مباريات بجميع البطولات خلال موسم 2024-2025، تمكن خلالها برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك من الفوز فيها.

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وبحسب إحصائية صادرة عن شركة "بارلوفينتو كوميونيكاسيون" الإسبانية المتخصصة في تحليل قياسات المشاهدة التلفزيونية، فإن مباريات برشلونة كانت الأكثر متابعة عبر شاشات التلفزيون في المتوسط العام.

وتجاوز عدد مشاهدي مباريات برشلونة حاجز 1.5 مليون مشاهد في كل جولة بالمتوسط، ليتفوق على نظيره ريال مدريد بفارق 102 ألف مشاهد تقريبا، علما بأنه لم يتم نقل أي مباراة لهما على البث المجاني.

وعلّقت صحيفة "آس" الإسبانية على هذه الإحصائية بالقول "يعد برشلونة ملك نسب المشاهدة في الليغا، إذ يحقق أعلى متوسط من المشاهدين جولة تلو الأخرى، ومنافسه الوحيد على ذلك هو ريال مدريد".

وأوضحت الصحيفة أن عدد المشاهدات بالنسبة لبقية فرق الليغا لا يتطابق بالضرورة مع النتائج الرياضية أو موقع كل منها في الترتيب، إذ تلعب جماهيرية الأندية وعدد المباريات المجانية دورا مهما في ذلك، وهو ما ساعد إشبيلية على احتلال المركز الثالث خلف برشلونة وريال مدريد في متوسط المشاهدة.

وتاليا متوسط عدد مشاهدي كل مباراة لفرق الدوري الإسباني بموسم 2024-2025:

برشلونة: 1.57 مليون مشاهد (بدون أي مباراة مجانا). ريال مدريد: 1.46 مليون مشاهد (بدون أي مباراة مجانا). إشبيلية: 1.090 مليون مشاهد (بث 11 مباراة مجانا). أتلتيكو مدريد: 938 ألف مشاهد (بدون أي مباراة مجانا). لاس بالماس: 858 ألف مشاهد (بث 11 مباراة مجانا). سيلتا فيغو: 852 ألف مشاهد (بث 9 مباريات مجانا). رايو فاليكانو: 764 ألف مشاهد (بث 6 مباريات مجانا). إسبانيول: 740 ألف مشاهد (بث 5 مباريات مجانا). ريال بيتيس: 732 ألف مشاهد (بدون أي مباراة مجانا). ألافيس: 723 ألف مشاهدة (بث 8 مباريات مجانا). أتلتيك بيلباو: 686 ألف مشاهد (بدون أي مباراة مجانا). ريال سوسيداد: 672 ألف مشاهد (بث مباراة واحدة مجانا). فياريال: 670 ألف مشاهد (بث 5 مباريات مجانا). أوساسونا: 649 ألف مشاهد (بث 4 مباريات مجانا). جيرونا: 645 ألف مشاهد (بث مباراتين مجانا). ريال مايوروكا: 632 ألف مشاهد (بث 4 مباريات مجانا). فالنسيا: 629 ألف مشاهد (بدون أي مباراة مجانا). ليغانيس: 612 ألف مشاهد (بث 5 مباريات مجانا). خيتافي: 596 ألف مشاهد (بث 3 مباريات مجانا). بلد الوليد: 546 ألف مشاهد (بث مباراتين مجانا).

وأوضحت "آس" أن هذه الأرقام ليست عابرة، إذ تحصل الأندية على مكافآت مالية إضافية من رابطة الدوري الإسباني، وذلك من عائدات الحقوق السمعية البصرية.

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ويذهب ما نسبته 25% من عائدات البث التي تحصل عليها رابطة الليغا إلى بند "التأثير الاجتماعي" لكل نادٍ، حيث يتم تخصيص ثلث تلك القيمة لنسب المشاهدة التي حققتها الأندية خلال الموسم، بمعنى "كلما زاد عدد المشاهدين زادت حصة النادي من هذه الكعكة"، وفق الصحيفة.