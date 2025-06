قتلى وشغب واعتقالات في باريس بعد تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال

قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص خلال الاحتفالات بفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.

وانطلقت احتفالات صاخبة في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية وضواحيها مساء أمس السبت بعد أن سحق سان جيرمان منافسه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 ليحقق أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا، لكن المناوشات اللاحقة مع الشرطة كادت أن تلقي بظلالها على الاحتفالات.

🇫🇷 Clashes between #rioters and police still ongoing at 2AM in #Paris.

A car hit a cyclist and his passenger. Two more fans were also hit by a car

An unknown assaults a firefighter. pic.twitter.com/pjc6Njg1Ho

