رياضة|أبطال أوروبا|فرنسا

قتلى وشغب واعتقالات في باريس بعد تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال

Anti-riot police officers detain a person as Paris Saint-Germain supporters celebrate after PSG won the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Inter Milan held in Munich, on the Champs-Elysees avenue in Paris on May 31, 2025. (Photo by LOU BENOIST / AFP)
وزارة الداخلية الفرنسية أكدت القبض على أكثر من 500 شخص في باريس (الفرنسية)
1/6/2025

قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص خلال الاحتفالات بفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.

وانطلقت احتفالات صاخبة في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية وضواحيها مساء أمس السبت بعد أن سحق سان جيرمان منافسه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 ليحقق أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا، لكن المناوشات اللاحقة مع الشرطة كادت أن تلقي بظلالها على الاحتفالات.

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وكانت التقديرات الأولية لوزارة الداخلية حتى صباح اليوم تشير إلى اعتقال 559 شخصا من بينهم 491 في باريس، مما أدى إلى وضع 320 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، 254 منهم في العاصمة.

وشهد شارع الشانزليزيه تحطيم مواقف للحافلات وإطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه نحو الحشود المتزايدة مع نزول آلاف من المشجعين إلى الشارع الذي يضم عددا كبيرا من المتاجر. وأفادت وزارة الداخلية اليوم عن اندلاع مئات الحرائق، بما في ذلك احتراق أكثر من 200 سيارة.

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وأصيب نحو 22 من أفراد قوات الأمن و7 من رجال الإطفاء.

المصدر : رويترز

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