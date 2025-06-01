ريال مدريد يهنئ إنريكي بدوري الأبطال ويستذكر ابنته الراحلة

بعث ريال مدريد تهنئة خاصة إلى الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بعد تتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واكتسح سان جيرمان بقيادة إنريكي أمس نظيره إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة التي جرت على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تهانينا لباريس سان جيرمان وجماهيرهم على فوزهم المستحق بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025".

وأضاف "تهنئة خاصة للعزيز لويس إنريكي مع تحية حب وتقدير لابنته الراحلة تشانا".

تهانينا لـ باريس سان جيرمان وجماهيرهم على فوزهم المستحق بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025. وتهنئة خاصة للعزيز لويس إنريكي، مع تحية حب وتقدير لإبنته الراحلة تشانا. — ريال مدريد (@realmadridarab) June 1, 2025

وتوفيت تشانا ابنة إنريكي يوم 29 أغسطس/آب 2019 وعمرها 8 أعوام بعد معاناة مع مرض سرطان العظام قاومته 5 أشهر.

وفضّل إنريكي الاستقالة من منصبه كمدرب لمنتخب إسبانيا في يونيو/حزيران 2019 لأسباب شخصية، قبل أن تكشف تقارير إسبانية، أن السبب المباشر هو التفرّغ لمتابعة حالة ابنته الصحية ومساعدتها أثناء رحلتها العلاجية.

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وبعد شهرين من استقالته، شارك إنريكي خبر وفاة ابنته الصغرى عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

يُذكر أنه وأثناء مسيرته الاحترافية لاعباً ارتدى إنريكي قميص ريال مدريد 5 مواسم في الفترة ما بين عامي 1991 حتى 1996، قبل أن ينتقل إلى الغريم برشلونة حتى اعتزاله صيف عام 2004.

وفي تلك المواسم الخمسة خاض إنريكي مع ريال مدريد 213 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 18 هدفا وصنع 9 وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

كما تُوج مع الفريق بـ4 ألقاب هي الدوري الإسباني (1994-1995)، وكأس ملك إسبانيا (1992-1993)، وكأس السوبر الإسباني (2).

وتوترت علاقة إنريكي بجمهور ريال مدريد بُعيد انتقاله إلى الغريم برشلونة عام 1996، كما تعرض قبل ذلك لصفارات الاستهجان أكثر من مرة بسبب تذبذب مستواه.

ومع تصاعد هذه الصفارات والانتقادات قرّر إنريكي الرحيل بانتهاء عقده، فرفض التمديد ليوقّع لبرشلونة الذي لم تتقبل جماهيره الصفقة في البداية قبل أن يتحوّل إلى بطل قومي في كتالونيا.

وخلال فترة وجوده في برشلونة شارك إنريكي ضد ريال مدريد في 19 مباراة وسجل فيها 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

Luis Enrique haciendo un doblete de cabeza contra el Real Madrid en el Camp Nou… 💥💥#ElClásico pic.twitter.com/jNBqNzxn2U — LALIGA (@LaLiga) May 1, 2018

وما زاد التوتر بين إنريكي وجماهير الميرنغي إدلاؤه بتصريح قال فيه، إنه لم يحب ريال مدريد يوما ولم يشعر بالانتماء للفريق، وإن برشلونة حلمُه وفخره الحقيقي.

واستمر شعور كراهية جماهير ريال مدريد لإنريكي حتى بعد استلامه تدريب منتخب إسبانيا، حيث اتُهم بأنه يجامل لاعبي برشلونة أكثر من نظرائهم في النادي الملكي باستدعائهم أكثر للمباريات الدولية.

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ووصل الأمر في إحدى المناسبات إلى عدم وجود أي لاعب من ريال مدريد في قائمة "لاروخا"، قبل أن يخرج داني كارفاخال نجم الريال في تصريحات أكد فيها، أن إنريكي لا يحمل أي ضغينة تجاه النادي.