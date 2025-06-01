تايسون يتلقى عرضا لمواجهة أسطورة فنون قتال مختلطة

تعتزم منظمة الرياضات القتالية الكازاخستانية "ألاش برايد ليغ" دعوة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل مايك تايسون للمشاركة في نزال.

أنهى الأسطورة تايسون البالغ من العمر 58 عاما اعتزاله الذي استمر 19 عاما عندما واجه جيك بول في نزال ملاكمة احترافية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

حصل تايسون على 20 مليون دولار مقابل جهوده، لكنه بدا كظل لشخصيته السابقة عندما تعرض لخسارة بالإجماع في ملعب "إيه تي أند تي" (AT&T) في أرلينغتون بولاية تكساس.

وفي أعقاب ذلك مباشرة، رفض تايسون استبعاد العودة إلى الحلبة، مما دفع "ألاش برايد ليغ" إلى تقديم عرض للمنازلة في إحدى فعالياتها الشتوية ضد الروسي فيدور إميليانينكو أسطورة فنون القتال المختلطة.

El presidente de la Alash Pride League, Alimzhan Bektaev, declaró que desea que Mike Tyson haga una aparición boxística para enfrentar a Fedor Emelianenko. La leyenda de actualmente 58 años, peleó por última vez en noviembre contra el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul. https://t.co/ZWmGpWL7Vr pic.twitter.com/cBdhd3auYT — The LA Vox (@TheLaVox) May 27, 2025

اعتزل الملاكم الأميركي في عام 2005 وهو يحمل الرقم القياسي باعتباره أصغر ملاكم يفوز بلقب الوزن الثقيل، حيث كان عمره 20 عاما.

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وفاز تايسون بـ19 مباراة احترافية له بالضربة القاضية، 12 منها في الجولة الأولى.

وفي حديثه لوسائل الإعلام هذا الأسبوع، قال رئيس منظمة الرياضات القتالية الكازاخستانية عليمجان بيكتاييف: "نحن نخطط لإقامة نزال بين مايك تايسون وفيدور إميليانينكو..العمل في هذا الاتجاه جار بالفعل".

وأضاف بيكتاييف "البطولة التي نريد دعوة مايك تايسون إليها من المقرر أن تقام في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل".

أصبح إميليانينكو البالغ من العمر 48 عاما واحدا من أعظم مقاتلي فنون القتال المختلطة على الإطلاق.

النجم الروسي حمل سابقا لقب "برايد" للوزن الثقيل لفترة طويلة وهو بطل العالم في رياضة السامبو القتالية 4 مرات، ولديه سلسلة انتصارات بـ27 فوزا.

خلال مسيرته الرائعة في فنون القتال المختلطة والتي امتدت إلى عام 2000، هزم زملاءه العظماء على مر العصور أمثال ميركو فيليبوفيتش، وأنطونيو رودريغو نوغيرا، ومارك كولمان، وأندريه أرلوفسكي.

كان يعتبر على نطاق واسع أفضل مقاتل فنون قتال مختلطة على مستوى العالم خلال منتصف إلى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحقق سلسلة انتصارات أسطورية بلغت 27 انتصارًا خلال هذه الفترة.

وفي نهاية المطاف، قرر إميليانينكو اعتزال الملاكمة في فبراير/شباط 2023 بعد خسارته بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى أمام رايان بادير في بطولة بيلاتور 290 بسجل مثير للإعجاب بلغ 40 فوزًا و7 هزائم.

ويتوقع أن يدور النزال بقواعد الملاكمة وذلك بحسب ما أعرب عنه إميليانينكو خلال ظهوره في برنامج أرييل هيلواني في عام 2023، بعد وقت قصير من اعتزاله فنون القتال المختلطة: "انتهى الأمر في فنون القتال بنسبة 100%، أريد أن أجرب حظي في الملاكمة، أعتقد أنها ستكون مثيرة للاهتمام".

وتابع "شاهدتُ نزال روي جونز ومايك تايسون، وأتمنى مواجهته. إنه اسم لامع، وهو أسطورة".