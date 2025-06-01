الدحيل القطري يعلن رحيل المغربي زياش

أعلن نادي الدحيل، وصيف الدوري القطري لكرة القدم، السبت إنهاء ارتباطه بالمغربي حكيم زياش بنهاية الموسم الحالي.

ونشر النادي تغريدة عبر موقعه في منصة "إكس" قدّم فيها الشكر للاعب البالغ 32 عاما على الفترة التي قضاها معه.

وكان الدحيل قد تعاقد مع زياش في يناير/كانون الثاني الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما فسخ اللاعب عقده مع غلطة سراي التركي، ولمدة نصف موسم قابلة للتجديد.

ولم يشأ النادي القطري تجديد عقد اللاعب الذي خاض 13 مباراة (9 في الدوري ومباراتين في كأس قطر ومثلهما في كأس الأمير) واكتفى بتسجيل هدف واحد وصنع اثنين فقط.

وخرج الدحيل من الموسم الحالي خالي الوفاض للمرة الثانية تواليا، حيث خسر لقب الدوري لصالح السد في الأمتار الأخيرة رغم صدارته للترتيب 17 أسبوعا، وحلّ وصيفا لكأس قطر وخرج من ربع نهائي كأس الأمير.

الدحيل يشكر اللاعب حكيم زياش تتقدم إدارة نادي الدحيل الرياضي بجزيل الشكر والتقدير للنجم المغربي حكيم زياش على جهوده وتفانيه خلال الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.#الدحيل | #قطر pic.twitter.com/SUuwDiqgAU — Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) May 31, 2025

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وبدأ زياش مسيرته في عام 2015 مع نادي هيرنفين الهولندي قبل أن يلعب لأندية تفينتي وأياكس. خاض تجربة ناجحة جدا في الدوري الإنجليزي في صفوف تشيلسي عام 2020 وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ولعب زياش معارًا مع غلطة سراي الذي انضم إليه رسميا موسم 2023-2024 بعد فترة إعارة من تشيلسي، مكتفيا في نصف الموسم بلعب 11 مباراة فقط (5 في الدوري و3 في الدوري الأوروبي ومباراتين في ملحق دوري أبطال أوروبا، ومباراة واحدة في كأس تركيا).

كما لعب زياش في صفوف الفئات العمرية للمنتخبات الهولندية ما دون 19 عاما و20 عاما و21 عاما، قبل أن يقرر ارتداء قميص المنتخب المغربي الذي خاض معه 64 مباراة وسجل 25 هدفا.