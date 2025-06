أكبر الانتصارات في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي العديد من الإنجازات التاريخية عقب فوزه العريض على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجّل العملاق الباريسي أمس انتصارا ساحقا على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة التي جرت على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.

وإضافة إلى أن هذا اللقب يُعد الأول لسان جيرمان، فإن الفوز هذا هو أكبر انتصار لفريق في تاريخ المباريات النهائية لدوري الأبطال منذ تأسيس البطولة موسم 1955-1956 وفق شبكة "أوبتا" المتخصصة في البيانات والإحصاءات.

1 – PSG's 5-0 win over Inter was the biggest ever margin of victory in a European Cup/UEFA Champions League final. Clinic. pic.twitter.com/O6JYPrW06l

— OptaJoe (@OptaJoe) May 31, 2025