أكبر الانتصارات في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي العديد من الإنجازات التاريخية عقب فوزه العريض على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجّل العملاق الباريسي أمس انتصارا ساحقا على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة التي جرت على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.

وإضافة إلى أن هذا اللقب يُعد الأول لسان جيرمان، فإن الفوز هذا هو أكبر انتصار لفريق في تاريخ المباريات النهائية لدوري الأبطال منذ تأسيس البطولة موسم 1955-1956 وفق شبكة "أوبتا" المتخصصة في البيانات والإحصاءات.

1 – PSG's 5-0 win over Inter was the biggest ever margin of victory in a European Cup/UEFA Champions League final. Clinic. pic.twitter.com/O6JYPrW06l — OptaJoe (@OptaJoe) May 31, 2025

وعلى الجهة المقابلة فإن إنتر أول فريق تهتز شباكه 5 مرات في مباراة نهائية بالمسمى الجديد لدوري الأبطال منذ موسم 1992-1993، والثاني بعد بنفيكا الذي خسر أمام ريال مدريد 3-5 في نهائي موسم 1961-1962 حين كانت باسم كأس أوروبا.

وطوال تاريخ البطولة عرفت العديد من المباريات النهائية انتصارات كبيرة أبرزها فوز ريال مدريد على أينتراخت فرانكفورت الألماني موسم 1959-1960 بنتيجة استقرت عند 7-3 أي بفارق 4 أهداف.

وتاليا أكبر الانتصارات في المباريات النهائية بتاريخ دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان 5-0 إنتر ميلان (2024-2025). ريال مدريد 7-3 أينتراخت فرانكفورت (1959-1960). بايرن ميونخ 4-0 أتلتيكو مدريد (1973-1974). ميلان 4-0 ستيوا بوخارست (1988-1989). ميلان 4-0 برشلونة (1993-1994). ميلان 4-1 أياكس أمستردام (1968-1969). مانشستر يونايتد 4-1 بنفيكا (1967-1968). ريال مدريد 4-1 أتلتيكو مدريد بعد التمديد (2013-2014). ريال مدريد 4-1 يوفنتوس (2016-2017). ريال مدريد 3-0 فالنسيا (1999-2000). بورتو 3-0 موناكو (2003-2004).