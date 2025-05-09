تاريخ الأندية الفرنسية في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا

بعد تجاوزه عقبة أرسنال الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عاد باريس سان جيرمان للظهور مرة أخرى في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة.

ويصطدم سان جيرمان بإنتر ميلان الإيطالي في نهائي مرتقب لدوري الأبطال موسم 2024-2025 على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، يوم 31 مايو/أيار 2025.

وهذه هي المرة الثانية التي يبلغ فيها الفريق الباريسي المباراة النهائية لأمجد البطولات الأوروبية، إذ سبق له تحقيق ذلك قبل 5 سنوات لكنه لم يُتوج باللقب.

وخسر سان جيرمان النهائي الوحيد له في هذه البطولة أمام بايرن ميونخ بهدف وحيد، عندما تقابلا في المشهد الختامي لموسم 2019-2020.

ويعد سان جيرمان خامس فريق فرنسي يخوض المباراة النهائية في تاريخ المسابقة الأوروبية العريقة بعد أندية ستاد ريمس، وسانت إيتيان، وأولمبيك مرسيليا، وموناكو.

وفي الوقت نفسه، سيلعب فريق العاصمة الفرنسية النهائي الثامن لأندية بلاده، علما أنه في النهائيات السبع السابقة بدوري الأبطال لم ينجح سوى مرسيليا في تحقيق اللقب.

Toutes les finales de C1 des clubs français 🇫🇷💫🇪🇺 : ❌ 𝟭𝟵𝟱𝟲 : Real Madrid 4-3 Reims

❌ 𝟭𝟵𝟱𝟵 : Real Madrid 2-0 Reims

❌ 𝟭𝟵𝟳𝟲 : Bayern Munich 1-0 ASSE

❌ 𝟭𝟵𝟵𝟭 : Étoile Rouge 0-0 (5-3 t.a.b) OM

✅ 𝟭𝟵𝟵𝟯 : OM 1-0 AC Milan

❌ 𝟮𝟬𝟬𝟰 : Porto 3-0 Monaco

❌… pic.twitter.com/Y4Idch9Zvx — BeFootball (@_BeFootball) May 7, 2025

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وتاليا نتائج المباريات النهائية التي خاضتها الأندية الفرنسية في دوري أبطال أوروبا:

ريال مدريد الإسباني 4-3 ستاد ريمس في موسم 1955-1956.

ريال مدريد الإسباني 2-0 ستاد ريمس في موسم 1958-1959.

بايرن ميونخ الألماني 1-0 سانت إيتيان في موسم 1975-1976.

النجم الأحمر الصربي 0 (5) – 0 (3) أولمبيك مرسيليا بركلات الترجيح في موسم 1990-1991.

ميلان الإيطالي 0-1 أولمبيك مرسيليا في موسم 1992-1993.

بورتو البرتغالي 3-0 موناكو في موسم 2003-2004.

بايرن ميونخ الألماني 1-0 باريس سان جيرمان في موسم 2019-2020.

في الأثناء، أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان هي الأولى بين الفريقين على المستوى الرسمي.

وذكرت أنه رغم مشاركة الفريقين في كثير من البطولات الأوروبية المختلفة، فإنهما لم يسبق لهما اللعب ضد بعضهما بعضا.

لكن الفريقين تقابلا 5 مرات في مباريات تحضيرية عادة ما تسبق انطلاق الموسم الكروي، فاز سان جيرمان في 3 منها مقابل انتصارين لإنتر ميلان.

وتاليا نتائج المباريات الودية بين الفريقين: