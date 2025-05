كواليس 36 ساعة حولت مسار بيكهام من برشلونة إلى ريال مدريد

اعترف النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام المالك الشريك لنادي إنتر ميامي الأميركي حاليا، بأنه كان قريبا للغاية من الانتقال إلى برشلونة خلال مسيرته الكروية رغم حبه الشديد للغريم ريال مدريد.

وتوترت علاقة بيكهام بمسؤولي مانشستر يونايتد ومدربه الأسبق السير أليكس فيرغسون خلال موسم 2003-2004، الأمر الذي انتهى برحيل اللاعب إلى ريال مدريد في صيف ذلك العام.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس سبورتس" (CBS Sports) الأميركية سُئل بيكهام عن ناديه المفضل في إسبانيا فأجاب "كان فريقي دائما هو ريال مدريد، لكن الطريف أنني كنت على وشك الانتقال من مانشستر يونايتد إلى برشلونة".

وأضاف "كنت في العطلة الصيفية عندما اتصل بي بيتر كينيون (رئيس مجلس إدارة مانشستر يونايتد في ذلك الوقت) وأخبرني أنهم وافقوا على عرض برشلونة".

وتابع النجم الإنجليزي الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ50 "قلت لهم إذا كنتم ستبيعونني حقا فإن النادي الوحيد الذي أرغب في الانتقال إليه هو ريال مدريد. اضطرت إدارة مانشستر يونايتد إلى التراجع عن كل شيء، لقد اتفقوا مع برشلونة ثم ألغوا الاتفاق في ظرف يوم ونصف".

وأتم بيكهام "لطالما حلمت باللعب لريال مدريد منذ أن كنت طفلا. لكن في الحقيقة لم أكن أظن أنني سأغادر مانشستر يونايتد".

