"إيلاستيكو".. مراوغة برازيلية ساحرة ابتكرها إيتشيغو وبرع فيها رونالدينيو

عند مشاهدة لاعب ما يقوم بأكثر الخدع أناقة في عالم كرة القدم وهي حركة "إيلاستيكو" (elastico) يقفز إلى الذهن سريعا اسم البرازيلي رونالدينيو النجم السابق لميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

اشتهر رونالدينيو -الفائز بالكرة الذهبية عام 2005- بتنفيذ حركة "إيلاستيكو" ببراعة ومرونة فائقتين، واستخدمها مئات المرات بنجاح غير مسبوق حتى أصبحت علامة مسجلة باسمه، ودأب الكثير من النجوم على تقليده بنسب نجاح متفاوتة.

في تصريحات سابقة لموقع آر إم سي الفرنسي، اعترف رونالدينيو "إنها مراوغة أحببت القيام بها عندما كنت ألعب.. بدأت التدريب على القيام بذلك وبمرور الوقت، تمكنت من استخدامها بسهولة أثناء المباريات، ويكاد يكون من المستحيل على المدافع أن يأخذ مني الكرة".

بدوره اعترف البرازيلي الدولي ويليان لاعب تشلسي سابقا وفولهام حاليا في فيلم "المراوغون": "شاهدت رونالدينيو يقوم بتلك المراوغة مرار وتكرارا، وحاولت في كثير من الأحيان تقليده".

كما أبدا رياض محرز نجم الأهلي السعودي إعجابه الشديد بمهارة رونالدينيو العالية في تطبيق الحركة: "رونالدينيو يرتدي أشرطة مطاطية حقيقية، لأن الكرة كانت تلتصق بقدمه عندما يقوم بتلك الحركة العجيبة".

هي حركة سحرية خاطفة لمراوغة الخصوم بمهارة وإبداع وتعرف أيضا بـ"فليب فلاب" أو "الفاصلة" أو "الثعبان"، حيث يقوم فيها اللاعب بدفع الكرة في اتجاه واحد قبل أن ينقرها في الاتجاه المعاكس بضربة سريعة.

هذه الحركة "ذهابا وإيابا"، عند تنفيذها بشكل جيد، يمكن أن تترك الخصم تائها في الملعب، مما يفتح فجوة للقيام بتمريرة أو تسديدة على المرمى.

Whereas the endless footage of stepovers and backheels on YouTube and Twitter gets tiring, the elastico retains all its allure.@RobConlon25 went deep on the history of the skill👇👇https://t.co/Upx9lT6R02https://t.co/NBohz3sXCI

— Planet Football (@planetfutebol) June 30, 2019