أرنولد أول أسترالي يدرب منتخب العراق لكرة القدم

قال عضو بارز في الاتحاد العراقي لكرة القدم إن المدرب السابق لمنتخب أستراليا غراهام أرنولد سيتولى مسؤولية الفريق الوطني قبل مباراتي كوريا الجنوبية والأردن الحاسمتين في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

وقال أحمد الموسوي الذي كان مسؤولا عن التفاوض بشأن عقد المدرب السابق خيسوس كاساس لوكالة الأنباء العراقية إن جميع بنود التعاقد حسمت تقريبا.

وأضاف "جميع تفاصيل التعاقد حُسمت بشكل شبه نهائي ولم يتبق سوى وصول المدرب والإعلان الرسمي".

وتابع أن "أرنولد سيصطحب معه جهازا فنيا متكاملا مكونا من 7 مدربين من بينهم مساعد معروف عالميا سبق له العمل مع أحد أندية الدوري الإنجليزي".

وسيكون أرنولد أول أسترالي يقود العراق والمدرب الأجنبي الـ28 منذ تشكيل أول منتخب قبل 82 عاما.

وقاد أرنولد منتخب أستراليا لبلوغ ثمن نهائي كأس العالم 2022 قبل خسارة مباراة متكافئة أمام الأرجنتين التي مضت قدما للفوز باللقب. لكنه استقال في سبتمبر/أيلول الماضي بعد بداية سيئة للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات 2026.

ودرب أرنولد منتخب أستراليا بين 2018 و2024 وقبلها كان مدربا لفريقي "سنترال كوست مارينرز" و"سيدني إف سي".

وسيحل أرنولد (61 عاما) محل الإسباني كاساس الذي أقيل من منصبه في مارس/آذار الماضي بعد الخسارة 2-1 أمام فلسطين في الأردن.

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وتركت تلك الهزيمة العراق في المركز الثالث بمجموعته بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني منتخب الأردن.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات الآسيوية الثلاث بالمرحلة الثالثة من التصفيات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بينما تنتقل الدول التي تحتل المركزين الثالث والرابع للدور الرابع من التصفيات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويستضيف منتخب العراق نظيره الكوري الجنوبي متصدر المجموعة في البصرة في 5 يونيو/حزيران المقبل، ويلاقي منتخب الأردن في عمان بعد 5 أيام أخرى.

وقال الموسوي إن "المدرب سيجتمع باللاعبين خلال فترة قصيرة جدا حيث سيمنح الاتحاد العراقي الفرصة الكاملة لإقامة معسكر تدريبي في محافظة البصرة استعدادا لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي تليها مباراة أخرى أمام منتخب الأردن".

وظهر العراق في نهائيات كأس العالم مرة واحدة فقط في المكسيك 1986 وخسر كل مبارياته الثلاث وخرج من دور المجموعات.