صلاح نجم ليفربول يضيف جائزة أخرى لسجله اللامع

للمرة الثالثة في مسيرته، يتوج الدولي المصري محمد صلاح نجم خط هجوم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

ونال صلاح الجائزة بعدما سجل 28 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة هذا الموسم وساهم في قيادة ليفربول إلى التتويج باللقب الـ20 في الدوري معادلا الرقم القياسي للغريم مانشستر يونايتد.

وأصبح قائد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي لأكثر مساهمات تهديفية في موسم مكوّن من 38 مرحلة في "البريمرليغ"، في موسم شهد تتويج فريق المدرب الهولندي أرني سلوت بلقبه الأول منذ عام 2020.

وحصد صلاح ما يقارب 90% من أصوات "الكتاب"، وهو أكبر فارق في نسبة التصويت يُسجل خلال هذا القرن.

وجاء قائده ومنتخب هولندا المدافع فيرجيل فان دايك في المركز الثاني، تلاه مهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر إيزاك ثالثا، ولاعب وسط أرسنال ديكلان رايس رابعا.

صلاح يعادل رقم هنري

وبفوزه بهذه الجائزة للمرة الثالثة (بعد موسمي 2017-2018 و2021-2022)، عادل صلاح رقم أسطورة أرسنال الدولي الفرنسي السابق تييري هنري كأكثر من فاز بها على الإطلاق.

وكان اللاعب البالغ 32 عاما أنهى الجدل حول مستقبله بتوقيعه عقدا جديدا مع ليفربول يمتد حتى عام 2027.

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ويُعزز قرار صلاح بالبقاء في أنفيلد فرص ليفربول في المنافسة بقوة على اللقب الموسم المقبل، من أجل الانفراد بصدارة أكثر الفرق تتويجا بالدوري في إنجلترا.

ولدى السيدات، أصبحت أليشا روسو ثاني لاعبة من أرسنال تفوز بالجائزة، بعد أن تفوقت على حاملة اللقب السابقة، الجامايكية خديجة شو لاعبة مانشستر سيتي.