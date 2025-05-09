بعد 4 سنوات من اعتزاله.. الملاكم الأسطوري باكياو يستعد لخوض نزال عالمي

يتوقع أن يعود أسطورة الملاكمة الفليبيني ماني باكياو للحلبة من جديد بعد اعتزاله لقرابة 4 سنوات، لمواجهة الأميركي ماريو باريوس في يوليو/تموز المقبل في لاس فيغاس.

وذكرت قناة "إي إس بي إن" الخميس أن باكياو سيعود إلى لاس فيغاس لمواجهة باريوس في 19 يوليو/تموز المقبل، حيث أصدرت السلطات في ولاية نيفادا بالفعل تصريحا يسمح له بخوض النزال.

وسيكون لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) لوزن المتوسط على المحك.

ولم يدخل الملاكم الفليبيني، البالغ 46 عاما والذي يمتلك 12 لقبا عالميا في 8 فئات أوزان مختلفة، الحلبة رسميا منذ هزيمته بالنقاط أمام الكوبي يوردينيس أوغاس في 21 أغسطس/آب 2021، في لاس فيغاس في نزال على حزام الوزن المتوسط التابع للرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي إيه).

ويسمح المجلس العالمي للملاكمة لبطل العالم السابق بطلب خوض مباراة على اللقب عند العودة من اعتزاله.

واستفاد باكياو من سرعته في الحركة وكذلك سرعة لكماته المذهلة ليصبح أحد أفضل الملاكمين في تاريخ اللعبة، وفاز بألقاب عالمية في 8 أوزان مختلفة وهو رقم قياسي، اعتبارا من وزن الذبابة إلى وزن فوق الوسط.

وبعد مشوار زاخر شهد 72 نزالا حقق خلالها 62 منها 39 بالضربة القاضية مقابل 8 هزائم وتعادلين، شرع باكياو في مسيرته السياسية في بلاده.

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كان باكياو عضوا في مجلس الشيوخ الفلبيني من 2016 إلى 2022، وترشح للرئاسة في 2022 ويخوض حاليا سباقا لمجلس الشيوخ ومن المقرر إجراء الانتخابات في 12 مايو/أيار الجاري.

من جانبه، احتفظ باريوس (29 فوزا، منها 18 بالضربة القاضية مقابل هزيمتين) بلقب المجلس العالمي للملاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بفوزه على مواطنه آبل راموس.