الهند تعلق دوري الكريكيت بسبب التوترات مع باكستان

قررت الهند تعليق بطولة "الكريكيت" الرئيسية لديها (مسابقة الدوري الهندي الممتاز) لمدة أسبوع، وسط توترات عسكرية مع باكستان.

وأعلنت رابطة دوري الكريكيت في الهند إيقاف المسابقة، التي تجذب أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، بشكل فوري.

ويأتي هذا القرار بعد ليلة من تبادل القصف المدفعي بين جنود هنود وباكستانيين عبر حدود البلدين في إقليم كشمير، وسط تصاعد المواجهة العسكرية التي اندلعت عقب هجوم على سياح في الشطر الهندي من المنطقة المتنازع عليها.

ويعتبر الدوري الهندي الممتاز للكريكيت الأكثر شعبية في العالم، حيث تقام منافساته خلال الفترة من مارس/آذار وحتى مايو/أيار، وتتبقى للبطولة التي تضم 10 فرق، مباراة في دور المجموعات قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وذكرت باكستان في وقت سابق أنها ستنقل بطولتها المحلية إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب التوترات.