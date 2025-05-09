اختفاء غامض لكرة نهائي الدوري الأوروبي

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الكرة الرسمية الخاصة بنهائي الدوري الأوروبي اختفت قبل أقل من أسبوعين من إقامة النهائي في مدينة بلباو الإسبانية.

ويجمع نهائي النسخة الـ54 من "يوروبا ليغ" بين مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، ويقام النهائي الأربعاء الموافق 21 مايو/أيار الجاري في ملعب سان ماميس معقل نادي أتلتيك بلباو الإسباني.

وفي إطار الاحتفالات المصاحبة لنهائي المسابقة الأوروبية خضعت الكرة الرسمية لاختبارات صارمة بملعب سان ماميس للتأكد من جودتها وتطابقها مع معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل أن تختفي من الملعب بشكل نهائي وغامض.

وخلال اختبارها ارتفعت الكرة عاليا حتى اختفت في السماء الملبدة بالغيوم بحسب ما ذكرته ماركا، وبعد اختفائها الغامض طلب مدير الاختبار الميداني للكرة من الحاضرين التزام الصمت تجنبا لانتشار خبر الاختفاء، لكن البعض منهم تداولوا الخبر سريعا عبر منصة تيك توك، مطالبين بالتجمع من أجل البحث عن الكرة المفقودة.

كرة "كيبستا"

صممت الكرة وصنعتها شركة ديكاتلون خصيصا لنهائي دوري المؤتمر بين ريال بيتيس الإسباني وتشلسي الإنجليزي المقرر في 28 مايو/أيار الجاري، كما خصصت الشركة العالمية نسخة خاصة من الكرة لنهائي الدوري الأوروبي.

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وتتميز كيبستا بقدرتها على مقاومة الضغط، والاستقرار الكبير في الهواء، كما تضم الكرة 12 لوحة تضمن ارتدادا دقيقا، وتتكيف مع احتياجات كرة القدم الاحترافية.

يذكر أن أتلتيك بلباو ممثل إسبانيا ومدينة النهائي خسر على ملعبه 0-3 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

بالمقابل، فاز توتنهام الإنجليزي على ملعبه 3-1 أمام الفريق النرويجي بودوغليمت.