أنشيلوتي يترك ريال مدريد بعد الكلاسيكو ورونالدو يريده في النصر السعودي

أكد الصحفي فابريزيو رومانو -اليوم الجمعة- انتهاء حقبة كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، مشيرا إلى أن المدرب الإيطالي سيرحل رسميا بعد مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وسيتواجه ريال مدريد مع مضيفه برشلونة بعد غد الأحد في مواجهة مثيرة وحاسمة ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكتب رومانو في حسابه على إنستغرام "سيعلن كارلو أنشيلوتي وريال مدريد انفصالهما رسميا بعد مباراة الكلاسيكو، انتهى الأمر".

وتابع الصحفي الإيطالي الشهير "لا توجد مشاكل بشأن راتب الموسم الإضافي، لأن أنشيلوتي لم يخلق أي مشاكل بخصوص هذا الأمر، سيحصل المدرب الإيطالي على وداع أسطوري، وبعد ذلك حان الوقت لعصر المدرب تشابي ألونسو".

وأكد ألونسو مدرب باير ليفركوزن -اليوم الجمعة- أنه سيغادر النادي مع نهاية الموسم وقبل عام من انتهاء عقده، وسط تقارير تربطه بتولي تدريب ريال مدريد.

ولم يكن أداء ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي مقنعا طوال العام في الليغا، بالإضافة إلى الأداء المخيب للآمال في دوري أبطال أوروبا، حيث تعرّض للهزيمة أمام ليل وميلان وليفربول، مما اضطر إلى الفوز على مانشستر سيتي في الأدوار الإقصائية للتأهل إلى دور الـ16.

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اتفاق شفوي مع منتخب البرازيل

أما بالنسبة لمستقبل الإيطالي فأوضح رومانو أن أنشيلوتي سينضم إلى المنتخب البرازيلي، وكتب "لا يزال الاتفاق الشفوي بين كارلو أنشيلوتي والبرازيل لكأس العالم 2026 ساري المفعول ومتاحا للتوقيع".

ويعتقد رومانو أن التوقيع الرسمي بين أنشيلوتي والبرازيل سيتم بنهاية هذا الشهر، ثم سيسافر "كارليتو" إلى ريو للإشراف على مباراتي منتخب السيليساو أمام باراغواي والإكوادور في يونيو/حزيران المقبل.

رونالدو يريد أنشيلوتي في النصر

ورغم أن تدريب المنتخب البرازيلي هو الخيار الأقوى بالنسبة لأنشيلوتي فإن مصادر إعلامية ذكرت -اليوم الجمعة- أن كريستيانو رونالدو يريد جلب المدرب الإيطالي للإشراف على تدريب النصر السعودي.

وقال الصحفي برونو أندرادي في مقطع فيديو نشره بحسابه على إنستغرام إن "رونالدو الأكثر حماسا لمحاولة جلب كارلو أنشيلوتي إلى النصر الموسم المقبل".

وتابع "النجم البرتغالي تواصل شخصيا مع أنشيلوتي للحديث عن إمكانية قدومه إلى السعودية، ويعتمد رونالدو على العلاقة الجيدة بينهما لمحاولة إقناعه".