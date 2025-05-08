يويفا يؤكد ثقته بالحكم مارتشينياك رغم احتجاجات برشلونة

أكدت لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ثقتها بالحكم سيمون مارتشينياك الذي أدار مباراة برشلونة وفريق إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واقتنص إنتر الإيطالي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال عقب فوزه المثير على برشلونة 4-3 بعد التمديد لشوطين إضافيين، ليفوز بمجموع المباراتين 7-6 (مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3-3).

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وتعرض أداء الحكم البولندي للعديد من الانتقادات خصوصا من مسؤولي برشلونة الذين اعتبروه السبب في وداعهم للبطولة الأوروبية وأنه حوّل حلمهم إلى كابوس.

ووجه رئيس برشلونة خوان لابورتا، والمدرب هانسي فليك، ولاعبو الفريق بيدري وأراوخو وغافي أصابع الاتهام إلى الحكم البولندي وقراراته باعتبارها سبب الإقصاء. كما تحدثوا عن وجود رغبة واضحة في عدم رؤية برشلونة في النهائي.

وقال غافي "لقد كانوا خائفين"، من دون أن يحدد هوية المتلقي، ودون الإشارة إلى قرارات الحكام.

لكن إريك غارسيا أوضح ذلك بالقول "لم تسر الأمور كما خططنا لها، ليس بسبب أخطائنا. جميعنا نعلم ما حدث لنا سابقًا مع هذا الحكم".

يويفا راض عن مارتشينياك

صحيفة "ماركا" استطلعت رأي لجنة التحكيم في "يويفا" بشأن ما حدث أو ما إذا كانت هناك أي مشكلة مع مارتشينياك بعد المباراة، وأشارت إلى عدم وجود أي مشكلة لدى الهيئة الأوروبية مع الحكم وقالت إنها أبدت رضاها التام عن أدائه.

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واعتبر قادة التحكيم أن القرارات الأكثر جدلا، مثل عدم احتساب ركلة جزاء للنجم لامين جمال بعد تدخل تقنية الفيديو، كانت صحيحة، كما لم يروا وجود خطأ في الهدف الثالث لإنتر ميلان.

وحصل مارتشينياك على تقييم مرتفع من يويفا، مع إشادة خاصة بدوره الحاسم وثباته في اتخاذ القرارات.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يعتبر الحكم البولندي الأفضل حاليا في تصنيف يويفا وأحد الحكام المفضلين لدى الدولي لكرة القدم (فيفا). وسيكون حاضرا في كأس العالم للأندية.