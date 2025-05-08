ما إستراتيجية الإنجليزي راشفورد للانضمام إلى برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية عن الإستراتيجية التي قرر النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد اعتمادها للالتحاق بصفوف نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بيني زاهافي وكيل أعمال ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد إلى أستون فيلا يسعى لتعزيز فرص انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف مستغلا علاقته الجيدة بمسؤولي النادي.

ويتولى الوكيل المخضرم -البالغ من العمر 82 عاما- إدارة مصالح المدرب هانسي فليك والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مما يمهد له الطريق للحفاظ على علاقات جيدة مع رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا.

ووفقا للصحيفة، قرر المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 27 عاما الاعتماد على وكيل أعماله لتحقيق أمنيته بالانضمام إلى البلوغرانا، وهو مستعد لخفض راتبه من أجل اللعب في الكامب نو.

وينتهي عقد راشفورد الحالي مع مانشستر يونايتد في يونيو/حزيران 2028، لكن مدرب "الشياطين الحمر" روبن أموريم لا يعوّل عليه وربما يفتح هو باب المفاوضات بين الناديين هذا الصيف.

مفاوضات أولية

كان راشفورد على أعتاب التوقيع لبرشلونة على سبيل الإعارة الشتاء الماضي، لكن الصعوبات الاقتصادية للنادي الكتالوني جعلته يفضل أستون فيلا.

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وكشفت الصحيفة أنه في ظل تراجع مستوى أنسو فاتي، فإن المدرب هانسي فليك يسعى للتعاقد مع جناح هجومي على الجهة اليسرى، وكان نيكو وليامز لاعب أتلتيك بلباو البديل المثالي، لكنه تراجع في آخر المطاف عن الانضمام إلى البلوغرانا.

وأضافت أن هناك مفاوضات أولية جرت بالفعل مع اللاعب من أجل التعاقد معه، وأن إدارة البارسا بدأت في اتخاذ إجراءات لحل مشكلة اللعب المالي النظيف لضم الدولي الإنجليزي.

وقد سجل ماركوس راشفورد هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة في 14 مباراة في جميع المسابقات مع أستون فيلا منذ يناير/كانون الثاني الماضي.