هدافو النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا قبل المباراة النهائية
يبدو أن جائزة هداف النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا قد عرفت صاحبيها مع بقاء مباراة واحدة على نهاية نسخة 2024-2025.
ويخوض فريقا إنتر ميلان وباريس سان جيرمان المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم السبت في 31 مايو/أيار 2025 على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، بعد تجاوزهما عقبتي برشلونة وأرسنال على الترتيب في المربع الذهبي.
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ويتقاسم اللاعبان سيرهو غيراسي من بوروسيا دورتموند ورافينيا من برشلونة صدارة هدافي البطولة بإحرازهما 13 هدفا في 14 مباراة.
ولن يكون اللاعبان في النهائي لسابق إقصائهما من المسابقة، الأول في ربع النهائي أمام برشلونة والثاني في نصف النهائي أمام إنتر ميلان.
أما فيما يتعلق باللاعبين الوحيدين في قائمة الهدافين الـ10 هذا الموسم، والذين بإمكانهما تعزيز رصيدهما التهديفي هذا الموسم فهما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان والفرنسي عثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان.
ويبدو من الصعب على لاوتارو وديمبلي اللحاق بغيراسي ورافينيا في صدارة الهدافين على اعتبار أن الأول سجل 9 أهداف أما الثاني فهّز الشباك في 8 مناسبات.
ويحتاج لاوتارو إلى تسجيل 4 أهداف وديمبلي إلى 5 في نهائي ميونخ، إذا أرادا معادلة رقمي غيراسي ورافينيا.
وتاليا قائمة هدافي الموسم الحالي 2024-2025 من مسابقة دوري أبطال أوروبا:
- الغيني سيرهو غيراسي لاعب بوروسيا دورتموند: سجل 13 هدفا في 14 مباراة.
- البرازيلي رافينيا دياز لاعب برشلونة: سجل 13 هدفا في 14 مباراة.
- الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ: سجل 11 هدفا في 13 مباراة.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة: سجل 11 هدفا في 13 مباراة.
- الأرجنتيني لاوتارو مارتنينيز لاعب إنتر ميلان: سجل 9 أهداف في 13 مباراة.
- النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي: سجل 8 أهداف في 9 مباريات.
- البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد: سجل 8 أهداف في 12 مباراة.
- الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان: سجل 8 أهداف في 14 مباراة.
- الكندي جوناثان ديفيد لاعب ليل: سجل 7 أهداف في 10 مباريات.
- الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد: سجل 7 أهداف في 10 مباريات.