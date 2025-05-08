رياضة|أبطال أوروبا|أوروبا

هدافو النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا قبل المباراة النهائية

كومبو لاوتارو مارتينيز - سيرهو جيراسي - رافينها
لاوتارو مهاجم إنتر (يمين) الأقرب في قائمة هدافي دوري الأبطال لغيراسي (وسط) ورافينيا اللذين خرجا من المسابقة (غيتي)
8/5/2025-|آخر تحديث: 16:13 (توقيت مكة)

يبدو أن جائزة هداف النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا قد عرفت صاحبيها مع بقاء مباراة واحدة على نهاية نسخة 2024-2025.

ويخوض فريقا إنتر ميلان وباريس سان جيرمان المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم السبت في 31 مايو/أيار 2025 على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، بعد تجاوزهما عقبتي برشلونة وأرسنال على الترتيب في المربع الذهبي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

 

ويتقاسم اللاعبان سيرهو غيراسي من بوروسيا دورتموند ورافينيا من برشلونة صدارة هدافي البطولة بإحرازهما 13 هدفا في 14 مباراة.

ولن يكون اللاعبان في النهائي لسابق إقصائهما من المسابقة، الأول في ربع النهائي أمام برشلونة والثاني في نصف النهائي أمام إنتر ميلان.

أما فيما يتعلق باللاعبين الوحيدين في قائمة الهدافين الـ10 هذا الموسم، والذين بإمكانهما تعزيز رصيدهما التهديفي هذا الموسم فهما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان والفرنسي عثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان.

ويبدو من الصعب على لاوتارو وديمبلي اللحاق بغيراسي ورافينيا في صدارة الهدافين على اعتبار أن الأول سجل 9 أهداف أما الثاني فهّز الشباك في 8 مناسبات.

ويحتاج لاوتارو إلى تسجيل 4 أهداف وديمبلي إلى 5 في نهائي ميونخ، إذا أرادا معادلة رقمي غيراسي ورافينيا.

إعلان

وتاليا قائمة هدافي الموسم الحالي 2024-2025 من مسابقة دوري أبطال أوروبا:

  1. الغيني سيرهو غيراسي لاعب بوروسيا دورتموند: سجل 13 هدفا في 14 مباراة.
  2. البرازيلي رافينيا دياز لاعب برشلونة: سجل 13 هدفا في 14 مباراة.
  3. الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ: سجل 11 هدفا في 13 مباراة.
  4. البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة: سجل 11 هدفا في 13 مباراة.
  5. الأرجنتيني لاوتارو مارتنينيز لاعب إنتر ميلان: سجل 9 أهداف في 13 مباراة.
  6. النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي: سجل 8 أهداف في 9 مباريات.
  7. البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد: سجل 8 أهداف في 12 مباراة.
  8. الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان: سجل 8 أهداف في 14 مباراة.
  9. الكندي جوناثان ديفيد لاعب ليل: سجل 7 أهداف في 10 مباريات.
  10. الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد: سجل 7 أهداف في 10 مباريات.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان