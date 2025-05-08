هدافو النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا قبل المباراة النهائية

يبدو أن جائزة هداف النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا قد عرفت صاحبيها مع بقاء مباراة واحدة على نهاية نسخة 2024-2025.

ويخوض فريقا إنتر ميلان وباريس سان جيرمان المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم السبت في 31 مايو/أيار 2025 على ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، بعد تجاوزهما عقبتي برشلونة وأرسنال على الترتيب في المربع الذهبي.

ويتقاسم اللاعبان سيرهو غيراسي من بوروسيا دورتموند ورافينيا من برشلونة صدارة هدافي البطولة بإحرازهما 13 هدفا في 14 مباراة.

ولن يتواجد اللاعبان في النهائي لسابق إقصائهما من المسابقة، الأول في ربع النهائي أمام برشلونة والثاني في نصف النهائي أمام إنتر ميلان.

أما فيما يتعلق باللاعبين الوحيدين في قائمة الهدافين الـ10 هذا الموسم، والذين بإمكانهما تعزيز رصيدهما التهديفي هذا الموسم فهما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان والفرنسي عثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان.

ويبدو من الصعب على لاوتارو وديمبلي اللحاق بغيراسي ورافينيا في صدارة الهدافين على اعتبار أن الأول سجل 9 أهداف أما الثاني فهّز الشباك في 8 مناسبات.

ويحتاج لاوتارو إلى تسجيل 4 أهداف وديمبلي إلى 5 في نهائي ميونخ، إذا أرادا معادلة رقمي غيراسي ورافينيا

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وتاليا قائمة هدافي الموسم الحالي 2024-2025 من مسابقة دوري أبطال أوروبا: