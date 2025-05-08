هيرنانديز حكم قمة برشلونة وريال مدريد.. عاشق البطاقات الحمراء

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا عن هوية الحكم الذي سيدير موقعة كلاسيكو الليغا بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

ويستقبل برشلونة غريمه ريال مدريد يوم الأحد على ملعب مونتجويك الأولمبي في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ونشر الاتحاد الإسباني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أسماء الحكام المكلفين بإدارة جميع مباريات هذه الجولة وفي مقدمتها الكلاسيكو.

⚖️ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la jornada 3⃣5⃣ en la Temporada 2024/25 de 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 División Masculina. 🟨🟥 Designaciones completas: https://t.co/jxMH9hOBhQ#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/MLl4Mr2Cak — RFEF (@rfef) May 8, 2025

وكلّف الاتحاد الإسباني حكم الساحة أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز (42 عاما) بإدارة الكلاسيكو الذي قد يكون حاسما لمستقبل المسابقة هذا الموسم 2024-2025.

وفي الوقت نفسه سيكون مواطنه خوان مارتينيز مونويرا (44 عاما) مكلفا بمساعدة هيرنانديز من غرفة تقنية الفيديو المساعد "فار".

🚨ℹ️ OFFICIEL : la RFEF désigne l’arbitre Alejandro Hernández Hernández en charge du Clásico décisif pour LaLiga ce dimanche après-midi ! Juan Martínez Munuera Montero s’occupera de la VAR 🖥️ pic.twitter.com/tapDGL8V92 — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) May 8, 2025

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ويعود أليخاندرو هيرنانديز هيرناديز لإدارة مباريات الكلاسيكو للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، حيث ظهر للمرة الأخيرة خلال مباراة الفريقين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسبق لهيرنانديز أن أدار 4 مباريات كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، حيث كان شاهدا على تحقيق كل فريق انتصارا واحدا وتعادلين.

وتاليا مواجهات الكلاسيكو السابقة التي أدارها الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز وجميعها في الدوري الإسباني:

برشلونة 1-2 ريال مدريد: جرت يوم 2 أبريل/نيسان 2016 على ملعب كامب نو ضمن الجولة الـ31 لموسم 2015-2016.

ريال مدريد 2-3 برشلونة: جرت يوم 23 أبريل/نيسان 2017 على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الـ33 لموسم 2016-2017.

برشلونة 2-2 ريال مدريد: جرت يوم 6 مايو/أيار 2018 على ملعب كامب نو ضمن الجولة الـ36 لموسم 2017-2018.

برشلونة 0-0 ريال مدريد: جرت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2019 على ملعب كامب نو ضمن الجولة الـ10 لموسم 2019-2020.

يُذكر أن الحكم هيرنانديز هيرنانديز أشهر البطاقة الحمراء 3 مرات في مباريات الكلاسيكو السابقة، 2 من نصيب سيرجيو راموس المدافع السابق لريال مدريد، والثالثة لسيرجي روبيرتو لاعب برشلونة السابق.

وتأتي موقعة الكلاسيكو في وقت يتصدر فيه برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 79 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد، قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وعليه فإنه من المؤكد أن ترسم نتيجة القمة الكلاسيكية ملامح الصراع على لقب الدوري الإسباني بين "البلوغرانا" و"الميرنغي"، فإما سيبقى الفارق 4 نقاط في حالة التعادل أو سيتوسع إلى 7 نقاط في حال فوز برشلونة أو سيتقلص إلى نقطة وحيدة إذا انتصر ريال مدريد.