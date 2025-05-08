أسرار نجاح سان جيرمان مع لويس إنريكي

كشف لاعبو باريس سان جيرمان عن مفاتيح فلسفة نجاح مدربهم لويس إنريكي التي انتهجها لبناء فريق يتمتع بشخصية قوية ويقترب من تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الفرنسي.

وضرب باريس سان جيرمان موعدا ناريا مع إنتر ميلان في نهائي البطولة الأوروبية العريقة المقرر أواخر الشهر الجاري بملعب أليانز أرينا في ميونخ بعد أن جدّد فوزه على ضيفه أرسنال في إياب نصف النهائي بنتيجة 2-1 علما أنه انتصر في الذهاب بلندن بهدف دون رد.

وبات إنريكي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ55 أبرز شخصية في سان جيرمان بعد أن وصل بالفريق إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال في أول موسم لرحيل النجم السابق كيليان مبابي.

مدربنا، نتمنى لك يوماً سعيداً… 55 عام اليوم! 🎂🥳 عيد ميلاد سعيد! 🎉👏 pic.twitter.com/GrUPhedlaE — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 8, 2025

وأكد البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان أنه لا مكان في الفريق لأي لاعب لا يبذل أقصى جهد، فيما وصف زميله المغربي أشرف حكيمي إنريكي بأنه عبقري.

وقال ماركينيوس في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة "المدرب (إنريكي) يعتمد على فلسفة الركض كثيرا، ويفرض على جميع اللاعبين ممارسة الضغط على المنافسين والالتزام بالواجبات الدفاعية والهجومية".

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وأضاف "لكل لاعب مسؤوليته داخل أرض الملعب سواء كان شابا في الـ18 أو مخضرما في الـ30 مثلي، لكل واحد منا دور واضح ويجب أن يقدّم أقصى ما لديه من أجل تنفيذ واجبه".

⚡️ Marquinhos 🗣️ "Para correr mucho y defender y atacar todos, poco importa si tienes 18 años o 30. Cada uno tiene su papel claro y el que no da el máximo no juega: esa es la filosofía de Luis Enrique" pic.twitter.com/7BpU26Ub9M — BeSoccer (@besoccer_ES) May 7, 2025

وأتم ماركينيوس "من لا يبذل أقصى ما لديه لا يلعب، هذه هي الفلسفة التي يعتمدها المدرب لويس إنريكي وهي التي أوصلتنا إلى هذا المستوى".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن أقوال ماركينيوس تتوافق مع تصريحات أدلى بها إنريكي بداية الموسم الحالي قال فيها "لم أقل يوما إنني لا أريد النجوم، لكنني أريد فريقا مليئا باللاعبين الجيدين".

وتابع "لا نريد لاعبين يأتون فقط لمجرد إسداء معروف لنا بل نريد لاعبين جائعين لتحقيق النجاح ويريدون كتابة أسمائهم في سجلات تاريخ النادي".

أما حكيمي الذي سجّل الهدف الثاني لسان جيرمان في مرمى أرسنال وفاز بجائزة رجل المباراة فقد كال عبارات المديح والإطراء لمدربه إنريكي.

وقال الدولي المغربي "الوصول إلى نهائي دوري الأبطال فخر كبير. لقد عملنا كثيرا من أجل هذه اللحظة ونستحق ذلك، كثيرون لم يؤمنوا بنا لكننا لم نستسلم".

وأضاف "إنريكي قام بعمل مذهل. منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان وفي غضون عام واحد صنع فريقا عظيما. عمل كثيرا لتحقيق كل هذا، إنه عبقري".

من جهته يرى إنريكي أن سان جيرمان هو الفريق الذي يستحق التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري الأبطال، بالنظر إلى الجهد المبذول طوال هذا الموسم.

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وقال إنريكي بعد الفوز على أرسنال "أعتقد أن فريقي يستحق الفوز بدوري الأبطال نظرا لكل ما بذله من جهد، كما أن الجماهير تستحق هذا اللقب منذ زمن طويل. سنحاول هذا العام وفي الأعوام القادمة أيضا".

وختم "أشعر بارتياح كبير لأن لدّي القدرة بالتعاون مع المدير الرياضي (لويس كامبوس) والرئيس (ناصر الخليفي) على بناء فريق يُرضي الجماهير".

وبات باريس سان جيرمان بقيادة إنريكي هو الفريق الوحيد في القارة العجوز المرشح للفوز بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، فبعد تتويجه رسميا بالدوري الفرنسي سيلعب ضد ريمس يوم 24 مايو/أيار الجاري في نهائي كأس فرنسا وبعدها بأسبوع سيصطدم بإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.