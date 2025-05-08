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موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لامين جمال نجم برشلونة في صراع على الكرة التي يحاول أردا غولر لاعب ريال مدريد استخلاصها (الفرنسية)
8/5/2025

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وقنوات البث المباشر والحي الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في برشلونة.

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وتبدأ مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الساعة 17:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني:

  • beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة الكلاسيكو من خلال التغطية المباشرة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر موقع الجزيرة نت.

برشلونة خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (غيتي)

تأتي المباراة في وقت صعب للفريقين، إذ خرج برشلونة الثلاثاء الماضي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 3-4 أمام إنتر ميلان الإيطالي في مباراة الإياب، وكان قد تعادل ذهابا بملعبه 3-3، وسبقه خروج ريال مدريد -الذي يعاني من سوء النتائج- من ربع النهائي على يد أرسنال.

ويسعى ريال مدريد للثأر من هزائمه المتتالية أمام برشلونة وآخرها خسارته في نهائي كأس ملك إسبانيا، وسبقها خسارته أيضا في نهائي السوبر المحلي، كما انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز كاسح لبرشلونة 4-صفر على ملعب ريال مدريد.

برشلونة توج بكأس الملك على حساب ريال مدريد (رويترز)

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني، برصيد 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد (الثاني) الذي لا بديل له عن الفوز لمحاولة إنقاذ موسمه والاستمرار في ملاحقة غريمه والمنافسة الجادة على لقب الليغا الذي انحصر بينهما، حيث أن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بعيد عنهما برصيد 67 نقطة.

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هذا هو الكلاسيكو رقم 261 في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وخلال اللقاءات السابقة فاز ريال مدريد 105 مرات مقابل 103 لبرشلونة، وانتهت 52 مباراة بالتعادل.

 

المصدر : الجزيرة

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