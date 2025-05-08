فينغر يطالب بحرمان بطل الدوري الأوروبي من المشاركة بدوري الأبطال

طالب المدرب الأسبق لفريق أرسنال أرسين فينغر بحرمان مانشستر يونايتد و توتنهام من التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

وأعرب فينغر، عن اعتقاده بأن الفوز بالدوري الأوروبي لا ينبغي أن يمنح الفائزين فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

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ومن المحتمل أن يضمن مانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبير التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ويتواجد يونايتد والسبيرز على بُعد خطوة واحدة من الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، حيث يتقدمان بفارق كبير على أتلتيك بلباو وبودوغليمت على التوالي.

و فاز "الشياطين الحمر" على أتلتيك بلباو الإسباني 3-0 في الذهاب، الذي شهد تغلب "السبيرز" على بودوغليمت النرويجي 3-1.

وقدم كلا الفريقين موسمًا سيئًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهما قد يُنهيانه بفوزٍ كبيرٍ بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مما قد يفتح الباب لاحتمال تأهل 6 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن فينغر لم يستسغ الفكرة ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى مراجعة قواعده المتعلقة بمكافأة الفائزين بالدوري الأوروبي بمقعد في دوري أبطال أوروبا، والتي طُبقت لأول مرة عام 2014.

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وقال لقناة بي إن سبورتس: "يجب أن يتأهلوا تلقائيًا إلى الدوري الأوروبي، ولكن ليس بالضرورة إلى دوري أبطال أوروبا.

خاصةً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تأهلت 5 فرق بالفعل. أعتقد أن الأمر يستحق التفكير والمراجعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف فينغر: "من ناحية أخرى، سيقول البعض إنه للحفاظ على تركيز الدوري الأوروبي وإثارة حماسه وتحفيزه، يجب منحه تلك الجائزة (دوري أبطال أوروبا)".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، لم يصل أي فريق احتل مركزا أقل من المركز الـ12 في الدوري المحلي إلى النهائي أو فاز بالبطولة.

في عام 2023، كان إشبيلية في المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإسباني عندما فاز باللقب.

حاليًا، يحتل يونايتد المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن جمع 39 نقطة فقط من 35 مباراة. في الوقت نفسه، يحتل توتنهام المركز الـ16 برصيد 38 نقطة.

وفي حديثه قبل مباراة الإياب ضد أتلتيك بلباو، أقر روبن أموريم بأن تركيز فريقه منصبّ فقط على الدوري الأوروبي.

وقال "نخسر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا نناضل من أجل الدوري الأوروبي، لذا علينا تقبّل ذلك والتفكير في مباراة الخميس الآن. هذه هي المباراة الأكثر أهمية بالنسبة لنا".