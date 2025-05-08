استحواذ بيكهام ونيفيل على ملكية ناد إنجليزي

قال سالفورد سيتي المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الخميس- إن تحالفا جديدا بقيادة لاعبي منتخب إنجلترا السابقين ديفيد بيكهام وغاري نيفيل استحوذ على النادي.

ويضم التحالف أيضا رجل الأعمال ديكلان كيلي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، وموفين ديفيز رئيس الاتحاد البريطاني للتنس، وقال سالفورد إن الاستحواذ يتضمن إلزاما بالاستثمار في النادي والفريق والمرافق.

وكان بيكهام ونيفيل قد استثمرا في النادي إلى جانب مجموعة من الأساطير في مانشستر يونايتد من بينهم نيكي بات، وريان غيغز، وبول سكولز، وفيليب نيفيل.

ولم يعد بقية أساطير يونايتد مساهمين في الملكية، لكن سيكون لهم أدوار في النادي.

وقال غاري نيفيل في بيان "إنها شراكة فريدة تجمع بين مجموعة متنوعة من العقول والخبرات، يجمعها حب كرة القدم".

وأضاف "كرة القدم ستأتي في المقام الأول، ولكن من الضروري أن نقود النادي نحو الاستدامة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة".

وقال بيكهام الذي نشأ في سالفورد ويمتلك أيضا نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم "سالفورد سيتي هو قلب مجتمعه.. الفريق لديه تاريخ حافل وأنا سعيد بأن أكون ضمن من يكتبون الفصل التالي".

إعلان

واستحوذت مجموعة أساطير يونايتد على سالفورد سيتي في عام 2014 إلى جانب رجل الأعمال بيت ليم الذي لم يعد مساهما في النادي بعد استحواذ غاري نيفيل على حصته العام الماضي.