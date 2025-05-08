موعد مباراة الشباب ضد الأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي ضد الشباب من منافسات الجولة الـ31 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

المباراة ستقام الأحد 11 مايو/أيار 2025 على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

تنطلق المباراة الساعة السابعة وخمس دقائق مساء (19:05) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي والشباب على القناة التالية:

SSC HD (تعليق فهد العتيبي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يحتل الأهلي -بطل دوري أبطال آسيا للنخبة- المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

ويسعى فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى تحقيق فوز ثان تواليا على الشباب في الدوري هذا الموسم، بعد أن هزمه في مباراة الذهاب 3-2 في المرحلة 14.

في حين يدخل الشباب المباراة بقيادة مدربه التركي المخضرم فاتح تيريم، باحثا عن فوز غاب عنه في المواجهات الثلاث الأخيرة عندما تعادل مع الأخدود سلبيا، ومع الهلال 2-2 وخسر أمام الفتح 3-1.

المواجهات السابقة بين الفريقين