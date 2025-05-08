موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة الـ31 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأحد 11 مايو/أيار الجاري، على ملعب الإنماء، وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والقاهرة.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الدور الأول، ويتفوق "العميد" في نتائج المواجهات السابقة بـ14 انتصارا مقابل 5 فقط للفيحاء وانتهت مباراتان بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي:

SSC HD (تعليق مشاري القرني)

وفاز الاتحاد على النصر بـ3 أهداف مقابل هدفين في كلاسيكو مثير-الأربعاء- على ملعب الأول بارك، ليعزز العميد رصيده في الصدارة ويصل للنقطة 71 بفارق 6 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه، و10 نقاط عن الأهلي الذي ارتقى للمركز الثالث.

ودون انتظار الجولات الثلاث الأخيرة المتبقية، يستطيع الاتحاد حسم لقب الدوري لصالحه في الجولة المقبلة وفق سيناريو وحيد وهو الفوز على الفيحاء وخسارة الهلال ضد ضيفه العروبة.

وفي حال فوزه، سيصل الاتحاد لـ74 نقطة مقابل 65 للهلال إذا خسر، وبالنظر إلى فارق الـ9 نقاط قبل 3 جولات من النهاية، فإنه حتى لو خسر فريق المدرب لوران بلان باقي مبارياته، وفاز الأزرق في جميع ما تبقى وتساوى الفريقان في النقاط، فإن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة العميد.