مبابي على وشك تحقيق إنجاز تاريخي مع ريال مدريد

يقف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد على بُعد هدفين من تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي الملكي.

وسجل مبابي 36 هدفا في 52 مباراة بجميع البطولات خلال موسمه الأول مع ريال مدريد، ويحتاج إلى هدف وحيد من أجل معادلة الحصيلة التهديفية للتشيلي إيفان زامورانو كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في أول موسم مع "الميرينغي".

Kylian Mbappé : 36 Buts, une Première Saison Historique au Real ! pic.twitter.com/1t6euM9oZj — 7MBAPPINHO⚡️ (@7Kyks93) May 6, 2025

وهز زامورانو شباك المنافسين 37 مرة في موسم 1992-1993، لكن في 45 مباراة، ويبقى أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع ريال مدريد حتى اللحظة.

ولن يجد مبابي فرصة أفضل لمعادلة رقم زامورانو وربما تجاوزه أكثر من مواجهة برشلونة وريال مدريد، المقررة يوم الأحد المقبل على ملعب مونتجويك الأولمبي في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وعلّقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على ذلك بالقول "مبابي الذي يُعد من أبرز نجوم الموسم المتقلب الذي يقدمه ريال مدريد وتعرّض لبعض الانتقادات من جماهير الميرينغي في فترات معينة، على وشك تحقيق إنجاز تاريخي في النادي الملكي".

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وعزّز مبابي حصيلته التهديفية خلال الموسم الحالي بعدما سجل يوم الأحد الماضي هدفين بمرمى سيلتا فيغو في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، ساهم من خلالهما في فوز فريقه بنتيجة 3-2.

وحتى لو لم يسجّل مبابي في الكلاسيكو ضد برشلونة، فإنه سيكون أمامه 3 مباريات أخرى من أجل ملاحقة زامورانو ضد ريال مايوركا وإشبيلية وريال سوسيداد على التوالي.

وكان مبابي (26 عاما) قلص الفارق بينه وبين البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إلى هدف وحيد في الصراع الشخصي بينهما على قمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويتصدر ليفاندوفسكي الترتيب برصيد 25 هدفا، وعليه فإن الكلاسيكو المقبل لن يكون حاسما فقط في الصراع على الدوري، بل ربما يمتد أيضا لسباق الهدافين.

ويملك مبابي تاريخا جيدا أمام برشلونة منذ أن كان لاعبا في باريس سان جيرمان، ففي 7 مباريات رسمية ضد الفريق الكتالوني هزّ المهاجم الفرنسي الشباك 8 مرات، وفق الصحيفة ذاتها.

كما سجل مبابي في آخر مواجهتين كلاسيكو (كأس السوبر الإسباني، نهائي كأس ملك إسبانيا)، ولم يفشل في هز شباك برشلونة سوى مرتين: الأولى مع باريس سان جيرمان، والثانية في الخسارة الكبيرة التي تلقاها ريال مدريد أمام البلوغرانا 0-4 في كلاسيكو الدور الأول من الليغا هذا الموسم.

🚨 Top scoring debut seasons in Real Madrid history: 1. Ivan Zamorano: 37 goals, 45 games.

2. KYLIAN MBAPPÉ: 36 goals, 52 games.

3. Cristiano Ronaldo: 33 goals, 35 games.

4. Van Nistelrooy: 33 goals, 47 games.

5. Ronaldo: 30 goals, 44 games.

6. Hugo Sanchez: 29 goals, 49 games. pic.twitter.com/kObfA9niY3 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 4, 2025

وتاليا قائمة بأفضل هدافي ريال مدريد في موسمهم الأول:

التشيلي إيفان زامورانو: سجل 37 هدفا في 45 مباراة خلال موسم 1992-1993.

سجل 37 هدفا في 45 مباراة خلال موسم 1992-1993. الفرنسي كيليان مبابي: سجل حتى الآن 36 هدفا في 52 مباراة خلال موسم 2024-2025.

سجل حتى الآن 36 هدفا في 52 مباراة خلال موسم 2024-2025. البرتغالي كريستيانو رونالدو: سجل 33 هدفا في 35 مباراة خلال موسم 2009-2010.

سجل 33 هدفا في 35 مباراة خلال موسم 2009-2010. الهولندي رود فان نيستلروي: سجل 33 هدفا في 47 مباراة خلال موسم 2006-2007.

سجل 33 هدفا في 47 مباراة خلال موسم 2006-2007. البرازيلي رونالدو نازاريو: سجل 30 هدفا في 44 مباراة خلال موسم 2002-2003.