حكم إسباني سابق ينتقد برشلونة: أصبح مثل تلفزيون ريال مدريد

وجّه الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس انتقادات لاذعة لبرشلونة على خلفية التصريحات التي صدرت من لاعبيه ومدربه ومن الرئيس أيضا احتجاجا على القرارات التحكيمية في مباراتهم ضد إنتر ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مدرب برشلونة هانسي فليك صرّح بعد المباراة بأن كل لقطة كانت نسبتها من 50% إلى 50% منحها الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لمصلحة إنتر ميلان، في حين رأي الرئيس خوان لابورتا أن فريقه لم يفز في جوزيبي مياتزا بسبب "قرارات تحكيمية أضرّت به".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 يويفا يؤكد ثقته بالحكم مارتشينياك رغم احتجاجات برشلونة list 2 of 2 أسرار نجاح سان جيرمان مع لويس إنريكي end of list

أما غافي لاعب وسط برشلونة فنشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "لم يريدوا أن نصل إلى النهائي لأنهم كانوا مرعوبين من المستوى الذي نقدمه هذا الموسم".

ويؤمن إيتورالدي أن تعليق الفشل على ما وصفه "بشماعة التحكيم لا يمكن أن يكون وسيلة لتفريغ الإحباط الناتج عن عدم تحقيق الأهداف".

😠🗯️ La contundente respuesta de @itu_edu a las quejas del @FCBarcelona sobre el arbitraje 👉"Estamos criticando el acierto del árbitro (…) Se han convertido en Real Madrid TV hoy" 😡💢 "El arbitraje no puede ser un cortafuegos de las frustraciones"https://t.co/nE6WBFmlLp pic.twitter.com/tI1ZtzLAch — El Larguero (@ellarguero) May 7, 2025

إعلان

وقال "ظننت أن ما أسمعه مزحة. قبل أيام كان برشلونة ينتقد حملات قناة ريال مدريد التلفزيونية واليوم أصبح هو نفسه قناة ريال مدريد. إنهم يفعلون الأمر ذاته تماما".

وأضاف "برشلونة ينتقد قرارات تحكيمية صحيحة، وأرى أن الإحباط يجب التعامل معه بشكل أفضل. ما قام به لابورتا، غافي واللاعبون، هو ما كانت تفعله قناة ريال مدريد".

وأوضح إيتورالدي أن "ركلة الجزاء التي يطالب بها برشلونة لمصلحة لامين جمال كانت خارج المنطقة بفارق سنتيمتر واحد، وهذا يشبه 35 هدفا تم إلغاؤها لمنافسي الفريق نفسه بداعي التسلل بفارق ضئيل. هنا يأتي دور تقنية الفيديو المساعد لتقول إن لامين كان خارج المنطقة بسنتيمتر وإن لاوتارو مارتينيز سبق كوبارسي بالفارق نفسه".

وشرح "القانون يقول إن المخالفة تُحتسب في المكان الذي بدأت فيه لا حيث انتهت. وإذا حدثت عرقلتان واستمر اللعب بعد الأولى يُمنح اللاعب الأفضلية وتُحتسب الثانية. وفي حالة لامين الحكم أطلق صافرته على الأولى، لذا فإن الثانية لا تُحتسب"، وفق رأي إيتورالدي.

وتابع "ريال مدريد يرى أن جميع الحكام ضده، بينما برشلونة يقول لا نريد حكم الفيديو هذا أو إن إنفانتينو (رئيس الفيفا) أراد فوز إنتر ميلان".

وأضاف إيتورالدي أن "رد فعل برشلونة ليس بحدة قناة ريال مدريد لكن النهج واحد في النهاية. إذا أغمضت عيني فإنني أرى أن ما يقوم به برشلونة اليوم هو ذاته الذي تقوم به قناة ريال مدريد التلفزيونية".

يُذكر أن إيتورالدي غونزاليس أدار مباريات الدوري الإسباني لمدة 17 عاما وتحديدا في الفترة بين عامي 1995 حتى 2012.