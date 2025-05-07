الدقيقة الأكثر جنونا في فوز إنتر ميلان على برشلونة بدوري أبطال أوروبا

13 هدفا سجلت في مباراتي الذهاب والإياب بين إنتر ميلان وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينها 7 في مواجهة "السان سيرو" التي شهدت دقائق دراماتيكية ومثيرة.

وقلب إنتر تأخره من 3-2 قبل لحظات من نهاية الوقت الأصلي إلى فوز 4-3 على ضيفه البرسا بعد التمديد أمس الثلاثاء، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل الفريقين 3-3 ذهابا.

ومن هذه الدقائق الأكثر جنونا في مباراة الإياب كانت الدقيقة الـ92.

سيناريو "هيتشكوكي"

البرسا متقدم 3-2 في ملعب "سان سيرو"، والجماهير بدأت تحتفل بالتأهل التاريخي، ينطلق الموهبة لامين جمال، بهجمة مرتدة سريعة، يتوغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ المدافعين ويُطلق تسديدة دقيقة، كانت قاب قوسين من هز الشباك، والكل ظن أنها الهدف القاتل والذي ينقل البرسا إلى أول نهائي له في البطولة القاري لكن القائم وقف ضد الحلم.

وبعدها بنصف دقيقة فقط، جاءت الصدمة الكبرى الكرة تصل بسرعة للاعبي إنتر، ويشنون هجمة مرتدة تنتهي بهدف التعادل 3-3 الملعب ينفجر، وجماهير برشلونة في حالة ذهول وصمت رهيب التأهل للنهائي تبخر والحلم أصبح كابوسا بلقطة واحدة كانت كفيلة بكتابة تاريخ جديد.

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وانتزع دافيدي فراتيسي هدف التأهل للـ"نيراتزوري" في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول لينفجر "السان سيرو" وتتحول حالة الجماهير من البكاء والصدمة إلى الضحكة والفرحة.