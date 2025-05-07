ركلتا جزاء وهدف سبقه خطأ.. فليك مدرب برشلونة غاضب من الحكم

استشاط هانزي فليك مدرب برشلونة غضبا من بعض القرارات التحكيمية في الخسارة 3-4 على ملعب إنتر ميلان والتي حرمت العملاق الكتالوني من الوصول إلى أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ عقد، بعد هدف سجله البديل دافيدي فراتيسي في الوقت الإضافي.

وظن برشلونة أن الفوز في متناول يده حين عاد من تأخره بهدفين ليخطف التقدم 3-2 بهدف رافينيا في الدقيقة 87، لكن إنتر ميلان أدرك التعادل عن طريق فرانشيسكو أتشيربي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليبقي على آمال فريقه قبل الفوز بالمباراة.

وانتقد فليك الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الذي أدار مباراة مثيرة في إياب قبل النهائي على ملعب سان سيرو، إذ تأهل إنتر ميلان بالفوز 7-6 في مجموع المباراتين ليواجه باريس سان جيرمان أو أرسنال.

واحتسب مارتشينياك ركلة جزاء لإنتر ميلان بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد عرقلة باو كوبارسي للاوتارو مارتينيز، ثم ألغى قرارا كان قد أشار به إلى ركلة جزاء لبرشلونة، إذ قال حكم الفيديو المساعد إن خطأ هنريك مخيتاريان ضد لامين جمال كان خارج المنطقة.

كما اشتكى لاعبو برشلونة ودكة البدلاء مما اعتقدوا أنها لمسة يد داخل المنطقة من مدافع إنتر أتشيربي، وكذلك خطأ من الظهير دينزل دمفريس ضد جيرارد مارتن خلال البناء لهدف التعادل الذي مدد المباراة إلى وقت إضافي.

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وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي "لا أريد أن أتحدث كثيرا عن الحكم لكن كل القرارات المتعلقة بوقائع مثيرة صبت في صالح (إنتر ميلان)".

وأضاف "أنا محبط، لكن ليس من فريقي. لقد حاولوا كل شيء. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور. خرجنا، لكن في العام المقبل سنحاول مرة أخرى لإسعاد الجماهير".

وتابع "الألم يعتصرني.. قام فريقي بعمل ممتاز. لا أحب التحدث عن الحكم.. أخبرته بما أفكر فيه لكنني لن أكرر هنا ما قلته".

وبرشلونة كان يطارد الثلاثية بعد فوزه بكأس ملك إسبانيا، لكنه سيحول تركيزه الآن إلى الدوري المحلي إذ يتصدر جدول الترتيب ويستضيف الأحد المقبل غريمه الأزلي ريال مدريد الذي يتأخر عنه بـ4 نقاط قبل 4 مباريات على نهاية المسابقة.

وكان الفريق الفائز باللقب 5 مرات يأمل الوصول إلى أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا منذ عقد، لكنه خرج يلعق جراحه قبل "كلاسيكو" الأحد.

ولم يخسر برشلونة على المستوى المحلي منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسيحاول تحقيق الفوز الرابع على التوالي على ريال مدريد هذا الموسم.

وقال فليك "سنتعلم من ذلك. الفريق يتطور. نريد مواصلة التعلم. ليس لدينا الكثير من الوقت للتدرب الآن لكننا سنعود مطلع الأسبوع المقبل. ومن الطبيعي أن نشعر بخيبة أمل".

وأضاف "يستحق الفريق كل الاحترام. نلعب من أجل الفوز، نريد الفوز بالألقاب ولدينا مباراة صعبة للغاية في الدوري. أمامنا أيام قليلة للتحضير لهذه المباراة".

وختم "يمكن لكل لاعب، عندما يعود إلى المنزل، أن ينظر في المرآة ويفتخر بنفسه. سنحلل المباراة بهدوء ونرى ما يمكننا القيام به".