المباريات الأكثر غزارة تهديفية بمراحل خروج المغلوب في أبطال أوروبا
استمتع عشاق كرة القدم بوجبة دسمة من المتعة والإثارة والندية وأيضا الأهداف في مباراتي إنتر ميلان وبرشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت المباراتان تسجيل 13 هدفا ما بين الذهاب والإياب بواقع 7 للفريق الإيطالي و6 لنظيره الكتالوني، ليخطف إنتر ميلان بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.
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وربما لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعون مشاهدة هذا العدد الكبير من الأهداف في هذه المرحلة المتقدمة من دوري الأبطال، خاصة أن أحد طرفي المباراة المذكورة هو صاحب دفاع قوي وليس من السهل هز شباكه عدة مرات.
🟣🎥 تقرير خاص | إنتر يخطف البطاقة الأولى لنهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ بفوزه إيابا على ضيفه برشلونة 4 – 3 بعد التمديد
🎙️ تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/p2SuyLWwjE
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 6, 2025
لكن إنتر ميلان وبرشلونة منحا عشاق اللعبة جرعة كبيرة من الأدرينالين، وما بين شد وجذب انتهت المباراتان بتسجيل 13 هدفا.
وأعادت هاتان المباراتان إلى الأذهان ما حدث بين ليفربول وروما في نفس المرحلة من موسم 2019-202، حيث شهدت أيضا تسجيل 13 هدفا بين لقائي الذهاب والإياب، بالإضافة إلى مباراة ثالثة حضرت فيها الأهداف الغزيرة ولكن في نسخة أخرى وفي مرحلة مختلفة من الأدوار الاقصائية.
المباريات التي شهدت تسجيل أكبر عدد من الأهداف في ذهاب وإياب الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 1992-1993:
- إنتر ميلان x برشلونة في نصف نهائي موسم 2024-2025: (13 هدفا) تعادل الفريقان ذهابا 3-3 وفاز إنتر إيابا 4-3.
- ليفربول x روما في نصف نهائي موسم 2017-2018: (13 هدفا) فاز ليفربول ذهابا 5-2 وانتصر روما 4-2 إيابا.
- بايرن ميونخ x سبورتنغ لشبونة في ثمن نهائي موسم 2008-2009: (13 هدفا) فاز بايرن ميونخ في الذهاب والإياب 5-0 و7-1.
- أرسنال x آيندهوفن في ثمن نهائي موسم 2024-2025: (12 هدفا) فاز أرسنال في الذهاب 7-1 وتعادل الفريقان إيابا 2-2.
- أتلانتا x فالنسيا في ثمن نهائي موسم 2019-2020: (12 هدفا) فاز أتلانتا ذهابا وإيابا بنتيجة 4-1 و4-3.
- مانشستر سيتي x شالكه في ثمن نهائي موسم 2018-2019: (12 هدفا) فاز مانشستر سيتي ذهابا وإيابا بنتيجة 3-2 و7-0.
- بايرن ميونخ x أرسنال في ثمن نهائي موسم 2016-2017: (12 هدفا) فاز بايرن ميونخ بنفس النتيجة ذهابا وإيابا 5-1.
- مانشستر سيتي x موناكو في ثمن نهائي موسم 2016-2017: (12 هدفا) فاز مانشستر سيتي ذهابا 5-3 بينما انتصر موناكو إيابا 3-1.
- برشلونة x باير ليفركوزن في ثمن نهائي موسم 2011-2012: (12 هدفا) فاز برشلونة ذهابا وإيابا بنتيجة 3-1 و7-1.
- تشلسي x ليفربول في ربع نهائي موسم 2008-2009: (12 هدفا) فاز تشلسي ذهابا 3-1 وتعادل الفريقان إيابا 4-4.