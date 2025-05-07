كم يكلف رحيل أنشيلوتي خزائن ريال مدريد؟

يتجه ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي نحو انفصال حتمي، وسيضطر رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى إنفاق مبالغ طائلة لإنهاء عقده.

ومن المقرر أن يعقد أنشيلوتي البالغ من العمر 65 عاما عدة اجتماعات مع إدارة ريال مدريد في الأسبوع الجاري لحسم تفاصيل رحيله عن النادي.

ويبدو أن عهد أنشيلوتي قد انتهى، لكن إقالته لن تكون سهلة. فقد قال إنه سيتفهم الأمر إذا أدت النتائج إلى إقالته. لكنه أخبر فلورنتينو أيضًا أنه إذا أراد إقالته، فسيتعين عليه دفع راتبه عن العام المتبقي في عقده.

ويبلغ راتب أنشيلوتي، الذي وقّع عقدًا حتى يونيو/حزيران 2026 بعد تجديده مؤخرًا، 11 مليون يورو في الموسم الواحد.

هذا يعني أنه إذا قرر فلورنتينو إقالته هذا الصيف، فسيتعين على النادي دفع مكافأة نهاية خدمة قدرها 11 مليون يورو، تُعادل السنة المتبقية من عقده، وهو رقم كبير يُثير توترات في أروقة سانتياغو برنابيو.

وقد كان المدرب الإيطالي محور جدل واسع في الأسابيع الأخيرة.

فاز أنشيلوتي بكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال. لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا، وخسارة كأس إسبانيا، والشكوك حول قدرته على قيادة المشروع الجديد تُثير القلق.

أنشيلوتي لن يتنازل عن مستحقاته

فلورنتينو بيريز، المعروف ببراغماتيته، يدرس جميع الخيارات. فهو يعلم أن إقالته ستترتب عليها تكلفة بملايين الدولارات قد تؤثر على عمليات انتقالات رئيسية أخرى. ولهذا السبب، تفضل بعض قطاعات النادي البحث عن مخرج تفاوضي لتقليل الأثر الاقتصادي.

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وفي الوقت الحالي، لا توجد أي مؤشرات على استعداد أنشيلوتي للتنازل ولو عن يورو واحد مما يستحقه بموجب عقده.

في هذه الأثناء، ينقسم المشجعون. فبينما لا يزال البعض يثق بخبرة المدرب الإيطالي، يعتقد آخرون أن الوقت قد حان للمراهنة على تغيير جذري في دكة البدلاء لبدء حقبة جديدة.

وكانت تقارير أشارت إلى توصل أنشيلوتي بالفعل إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتولي مسؤولية تدريب المنتخب البرازيلي بمجرد انتهاء فترة وجوده في ريال مدريد.

وتُوّج أنشيلوتي (65 عاما) بـ15 لقبا مع ريال مدريد، ليصبح المدرب الأكثر تتويجا مع النادي الملكي بعد أن فضّ الشراكة مع الإسباني ميغيل مونيوز الذي ظفر بـ14 لقبا مع "الميرنغي" في بداية ستينيات وأواسط سبعينيات القرن الماضي.