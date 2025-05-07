موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو بنصف نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يستعرض موقع الجزيرة نت موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لهذه المواجهة.

وتقام المباراة يوم الخميس الموافق الثامن من مايو/أيار الجاري على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمباراة مانشستر يونايتد ضد بلباو بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي هي:

beIN Sports HD 1 (تعليق علي سعيد الكعبي)

beIN Sports HD 1 English

TNT Sports 1

Canal + France

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

والتقى الفريقان في 7 مباريات سابقة، انتهت 3 منها بفوز بلباو، ومثلها لمانشستر يونايتد بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وقطع مانشستر يونايتد، الفائز باللقب عام 2017 ووصيف 2021، خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي يوروبا ليغ بعد أن عاد بفوز صريح من أرض أتلتيك بلباو الإسباني بثلاثية نظيفة الخميس الماضي.

وإذا قدر للشياطين الحمر إحراز اللقب فسيخوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل الذي سيجلب له مداخيل ضخمة ويسهل مهمته في استقطاب لاعبين من النخبة.

لم يُهزم يونايتد في أوروبا هذا الموسم، لكنه يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي 4 مباريات وهو يتجه لاحتلال أدنى مركز له في الدوري منذ هبوطه الى الدرجة الثانية عام 1974.