فراتيسي مسجل هدف الفوز لإنتر بمرمى برشلونة فقد بصره مؤقتا

أقر دافيدي فراتيسي لاعب إنتر ميلان بأن احتفاله الهستيري أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسبب له بمشكلة صحية مؤقتة.

وسجّل فراتيسي الهدف الرابع لإنتر ميلان (4-3) في شباك برشلونة في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء على ملعب سان سيرو ضمن إياب المربع الذهبي للبطولة الأوروبية العريقة، وهو الهدف الذي منح "النيراتزوري" بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتلقى فراتيسي تمريرة من زميله مهدي طارمي ثم سدد الكرة بيسراه إلى الزاوية البعيدة بطريقة أخفق فوتشيك تشيزني حارس برشلونة بالتصدي لها في الدقيقة الـ99.

واحتفل اللاعب بجنون بالهدف حيث ركض باتجاه الخط الجانبي وتسلق سور الملعب من أجل الاحتفال مع جماهير إنتر وأطلق صيحات هستيرية.

وبعدها بدقائق قليلة جلس فراتيسي على الأرض وبدت عليه ملامح الذهول والإعياء.

وقال فراتيسي "لا أعلم ما الذي حدث لي. في الحقيقة كنت محظوظا أنني أنهيت المباراة ضد برشلونة".

وأضاف "صرخت كثيرا بعد الهدف لدرجة أن كل شيء أصبح أسودا أمامي، شعرت بالدوار لحسن الحظ أن الطاقم الطبي تدّخل بسرعة".

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وعن كونه أصبح اختصاصيا في إحراز الأهداف الحاسمة قال "لا أعلم ماذا أقول لكن هدفا كهذا هو جزء من مسيرتي، ظننت أني لن أعيش مشاعر كتلك مجددا"، في إشارة منه إلى الهدف الذي سجله في مرمى بايرن ميونخ بالدقيقة الـ88 على ملعب أليانز أرينا في ذهاب الدور ربع النهائي والذي منح فريقه الفوز 2-1.

وأهدى فراتيسي هدفه الحاسم أمام برشلونة لجدته التي تُوفيت قبل أسبوع.

وكشف فراتيسي عن فحوى حوار قصير مع زميله ماركوس تورام بعد أن أخبره الأخير أثناء المباراة بأنه يشعر بالتعب والإرهاق، لكن حفزه على الاستمرار باللعب وقال له "سنفوز".

وشارك فراتيسي ضد برشلونة منذ الدقيقة الـ79 بعد دخوله بديلا لزميله هنريك ميختاريان، لكنه رغم ذلك لم ينكر بأنه عانى كثيرا من الإرهاق بعد نهاية المباراة.

وقال "شعرت بالتعب وكأنني لعبت المباراة كاملة بسبب ما عشته على دكة البدلاء، فأنا لم أهدأ ولو لحظة واحدة، فعليا لعبت 120 دقيقة".