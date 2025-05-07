شاهد.. تدخل وحشي يلوي ساق لاعب في الدوري الكولومبي

شهدت مباراة أتلتيكو جونيور وأميركا دي كالي في الدوري الكولومبي لكرة القدم واحدا من أعنف التدخلات وحشية في تاريخ اللعبة.

ووقعت الحادثة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حين تدّخل الكولومبي خويدر ميكولتا مهاجم أميركا دي كالي بطريقة خشنة وقاسية على نظيره الباراغواياني غييرمو بايفا لاعب أتلتيكو جونيور.

واستعاد بايفا (27 عاما) الكرة في منطقة دفاع فريقه، وأثناء محاولته تنفيذ هجمة مرتدة انقض ميكولتا (22 عاما) عليه "بأبشع طريقة ممكنة بتدخل وحشي" وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

⚽❌¡Se va expulsado Joider Micolta por esta fuerte entrada sobre Guillermo Paiva! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/CdYZldA5Gv — Win Sports (@WinSportsTV) May 4, 2025

وعلى الفور أشهر حكم الساحة البطاقة الحمراء في وجه ميكولتا، الذي أصاب كاحل بايفا، وتسبب في التوائه من المنتصف بطريقة مخيفة.

وانتشر مقطع فيديو للاعب المصاب بعد المباراة ظهر فيه يمشي وهو يعرج وقد وضع واقيا للساق على مكان الضربة.

𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗟 😡😤 Guillermo Paiva 🇵🇾 sufrió un esguince traumático de tobillo tras una dura entrada de Joider Micolta, jugador del América de Cali. El delantero se perdería lo que resta del semestre con el Junior de Barranquilla. pic.twitter.com/CAPgmQcz3P — Pasión Estudio (@pasionestudiopy) May 5, 2025

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وأصدر نادي أتلتيكو جونيور بيانا طبيا كشف فيه طبيعة الإصابة التي تعّرض لها بايفا، "أُصيب لاعبنا بالتواء رضحي في الكاحل، وتم البدء بالعلاج المناسب".

وأضاف "سيتم تحديد مدة التعافي بعد إجراء المزيد من الفحوصات ومراقبة تطور حالته خلال الأيام المقبلة. سنوافيكم بالتحديثات الصحية فور توفّرها".

يُشار إلى أن المباراة المذكورة التي جرت على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز فجر الأحد الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.

ويتصدر أميركا دي كالي جدول ترتيب الدوري الكولومبي مؤقتا برصيد 33 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو جونيور في المركز الثالث وفي جعبته 31 نقطة، علما بأنه لعب مباراة أقل.

ويأتي أتلتيكو ناسيونال في المركز الثاني برصيد 32 نقطة مع الإشارة إلى أنه لعب مباراة أقل عن المتصدر دي كالي.