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شاهد.. تدخل وحشي يلوي ساق لاعب في الدوري الكولومبي

تدخل العنيف للمدافع
تدخل خويدر ميكولتا العنيف على غييرمو بايفا لاعب أتلتيكو جونيور (مواقع التواصل)
7/5/2025

شهدت مباراة أتلتيكو جونيور وأميركا دي كالي في الدوري الكولومبي لكرة القدم واحدا من أعنف التدخلات وحشية في تاريخ اللعبة.

ووقعت الحادثة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حين تدّخل الكولومبي خويدر ميكولتا مهاجم أميركا دي كالي بطريقة خشنة وقاسية على نظيره الباراغواياني غييرمو بايفا لاعب أتلتيكو جونيور.

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واستعاد بايفا (27 عاما) الكرة في منطقة دفاع فريقه، وأثناء محاولته تنفيذ هجمة مرتدة انقض ميكولتا (22 عاما) عليه "بأبشع طريقة ممكنة بتدخل وحشي" وفق وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعلى الفور أشهر حكم الساحة البطاقة الحمراء في وجه ميكولتا، الذي أصاب كاحل بايفا، وتسبب في التوائه من المنتصف بطريقة مخيفة.

وانتشر مقطع فيديو للاعب المصاب بعد المباراة ظهر فيه يمشي وهو يعرج وقد وضع واقيا للساق على مكان الضربة.

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وأصدر نادي أتلتيكو جونيور بيانا طبيا كشف فيه طبيعة الإصابة التي تعّرض لها بايفا، "أُصيب لاعبنا بالتواء رضحي في الكاحل، وتم البدء بالعلاج المناسب".

وأضاف "سيتم تحديد مدة التعافي بعد إجراء المزيد من الفحوصات ومراقبة تطور حالته خلال الأيام المقبلة. سنوافيكم بالتحديثات الصحية فور توفّرها".

يُشار إلى أن المباراة المذكورة التي جرت على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز فجر الأحد الماضي، انتهت بالتعادل السلبي.

ويتصدر أميركا دي كالي جدول ترتيب الدوري الكولومبي مؤقتا برصيد 33 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو جونيور في المركز الثالث وفي جعبته 31 نقطة، علما بأنه لعب مباراة أقل.

ويأتي أتلتيكو ناسيونال في المركز الثاني برصيد 32 نقطة مع الإشارة إلى أنه لعب مباراة أقل عن المتصدر دي كالي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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